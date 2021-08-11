Кровавый огонь: более 40 человек погибли в Алжире из-за лесных пожаров

Несколько людей получили ожоги.

Лесные пожары, которые вспыхнули к востоку от столицы Алжира, стали причиной гибели минимум 25 алжирских солдат и 17 гражданских лиц.

Об этом информирует BBC News cо ссылкой на премьер-министра страны.

Также несколько солдат получили ожоги во время тушения пожаров в лесистом районе Кабилия.

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Заметим, что более 100 пожаров было зарегистрировано в 17 провинциях Алжира. Министр внутренних дел Камель Бельджуд не исключает, что причиной пожаров могут быть поджоги.

Напомним, что лесные пожары вспыхнули в Турции, Греции, Ливане и Кипре. Их причиной называют изменение климата, которое влечет за собой распространение аномальной жары, что способствует возникновению лесных пожаров.

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