Кровавый последний день в школе: 18-летний парень в Техасе убил более 20 человек

Кровавый последний день в школе: 18-летний парень в Техасе убил более 20 человек

Среди погибших в результате стрельбы в начальной школе в американском штате Техас не менее 18 учащихся.

Во вторник, 24 мая, в США вооруженный 18-летний мужчина устроил стрельбу в начальной школе города Увальде, в результате которой сразу погибли 14 учеников и учительница, около десятка раненых доставили в больницу. Этот день, который был последним в учебном году, для многих детей стал последним в жизни.

Американские СМИ сообщают подробности стрельбы, по жертвам которой президент Джо Байден объявил траур.

Город Увальде, где разыгралась кровавая трагедия, расположен в 50 километрах от мексиканской границы, до которой примерно 50 км. Приблизительно 90 процентов учащихся школы имеют латиноамериканское происхождение, почти столько же принадлежат к экономически неблагополучным семьям.

По последним данным, которые объявил сенатор от штата Техас Роланд Гутьеррес, ссылаясь на брифинг местной полиции, количество жертв массовой стрельбы в начальной школе возросло до 21. Жертвами убийцы стали 18 детей и 3 взрослых.

Губернатор штата Грег Эбботт сообщил, что преступник действовал один и был вооружен, вероятно, автоматической винтовкой и пистолетом. Он идентифицирован как 18-летний ученик средней школы этого же города Сальвадор Рамос. Стрелок был убит во время перестрелки с полицией. Отстреливаясь, Рамос смертельно ранил двух полицейских офицеров.

Мотивы этого нападения, ставшего самым кровавым за многие последние годы, пока неизвестны.

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Всего в 2022 году в США произошло по меньшей мере 38 случаев стрельбы в школах, колледжах и университетах, которые привели к минимум 10 смертям и 51 ранению.

В последний раз такое большое количество жертв было в феврале 2018 года, когда в средней школе в Паркленде, штат Флорида, погибли 17 человек. Около десяти лет назад, в декабре 2012 года, в начальной школе в Ньютауне, штат Коннектикут, стрелок убил 26 человек.

В США объявили траур по жертвам стрельбы. Соответствующее распоряжение подписал президент Джозеф Байден. Все государственные флаги, в частности, над Белым домом, в этот день будут приспущены.

Напомним, за десять дней до этой стрельбы в американском городе Баффало в штате Нью-Йорк 18-летний парень из автоматического ружья расстрелял более десяти человек в супермаркете. Он транслировал свое преступление в прямом эфире в Интернете.

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