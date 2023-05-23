Кровавый последний звонок: выпускник на глазах у всех напал с ножом на одноклассницу

Во время линейки выпускник вытащил нож и приставил к горе одноклассницы.

На последнем звонке в Волгоградской области России 11-классник пытался перерезать однокласснице горло. Он напал на нее с ножом.

Об этом пишет телеграмма-канал Astra.

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На кадрах, распространенных в разных русских пабликах, видно, что нападавший стоял за спиной девушки. После того, как класс закончил петь песню, один из выпускников вытащил нож и приставил к горе одноклассницы. Ребята, стоявшие у пострадавшей, начали оттягивать нападающего. А родители бросились забрать своих детей.

По информации местных ОМП, с девушкой все хорошо, у нее легкий порез на горле. Парня задержали. Мотивы его поступка неизвестны.

Выпускник на линейке напал с ножом на одноклассницу. ФОТО: сундуки с видео

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