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Кровавый последний звонок: выпускник на глазах у всех напал с ножом на одноклассницу

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
3178
Время на прочтение
1 мин
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Кровавый последний звонок: выпускник на глазах у всех напал с ножом на одноклассницу

Выпускник на линейке напал с ножом на одноклассницу / Фото: Unsplash

Во время линейки выпускник вытащил нож и приставил к горе одноклассницы.

На последнем звонке в Волгоградской области России 11-классник пытался перерезать однокласснице горло. Он напал на нее с ножом.

Об этом пишет телеграмма-канал Astra.

На кадрах, распространенных в разных русских пабликах, видно, что нападавший стоял за спиной девушки. После того, как класс закончил петь песню, один из выпускников вытащил нож и приставил к горе одноклассницы. Ребята, стоявшие у пострадавшей, начали оттягивать нападающего. А родители бросились забрать своих детей.

По информации местных ОМП, с девушкой все хорошо, у нее легкий порез на горле. Парня задержали. Мотивы его поступка неизвестны.

Выпускник на линейке напал с ножом на одноклассницу. ФОТО: сундуки с видео / ©
Выпускник на линейке напал с ножом на одноклассницу. ФОТО: сундуки с видео

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Дата публикации
Просмотры
3178
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