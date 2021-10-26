Кровавый шопинг: в США неизвестный устроил стрельбу в ТРЦ и убил двух человек

Кровавый шопинг: в США неизвестный устроил стрельбу в ТРЦ и убил двух человек

Правоохранители задержали одного подозреваемого.

В американском штате Айдахо в понедельник, 25 октября, в результате стрельбы в торговом центре города Бойсе погибли по меньшей мере два человека, а еще четверо, в том числе полицейский, получили травмы.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что инцидент в ТРЦ Boise Towne Square произошел около 13:50 по местному времени.

Правоохранители задержали одного подозреваемого. В расследовании местным копам помогают ФБР и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (АТФ).

Территория вокруг ТРЦ в настоящее время заблокирована. Мэр Бойсе Лорен Маклин выразила соболезнования семьям жертв и поблагодарила тех, кто оказал помощь раненым и помог задержать подозреваемого.

"Я хочу поблагодарить владельцев магазинов, людей в торговом центре, которые так быстро отреагировали, чтобы позаботиться о людях, которые там были, — сказала она. — В трудный и хаотичный момент вы показали, как сильно вы заботитесь и что вы готовы делать, чтобы поддерживать и заботиться о незнакомцах".

Ранее в американском штате Джорджия в результате стрельбы во время студенческой вечеринки в Форт-Велли погиб один человек, а еще семеро получили ранения.

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