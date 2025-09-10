Кровавый скандал в США: новые подробности по делу об убийстве украинки и накажут преступника

Ирина Заруцкая

Жестокое убийство 23-летней украинки Ирины Заруцкой в США вызвало значительный резонанс в обществе.

Недавно в Сети опубликовали видео, на котором видно как убийца безжалостно наносит ножевые ранения молодой девушке.

Подозреваемый — рецидивист с серьезными психическими расстройствами, незадолго до трагедии отпущенный из суда под письменное обещание.

ТСН.ua собрал новые подробности ужасного убийства украинки в США.

Новые подробности жестокого убийства Ирины Заруцкой

Ирина Заруцкая 22 августа возвращалась около 10 вечера возвращалась домой с работы в пиццерии с работы в пиццерии Zepeddie’s, пишет New York Post.

Ирина садится в поезд

Девушка села в пригородный поезд в South End в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Вскоре за ней сел темнокожий 35-летний Декарлос Браун.

Из видео, распространенного в сети, можно увидеть, как убийца наблюдал за своей жертвой.

За Ириной наблюдает Декарлос

Пока Заруцкая смотрела что-то в своем телефоне, Браун внезапно достал раскладной нож из своего кармана и напал на Ирину. Мужчина нанес девушке три ножевых ранения в области шеи.

После этого Ирина с ужасом посмотрела на своего нападающего и падает на пол. Впоследствии девушка умерла, несмотря на помощь других пассажиров.

Дата публикации 12:58, 06.09.25 Количество просмотров 9571 Появилось видео с места убийства украинки в США

Один из мужчин, находившийся в вагоне поезда, где произошло убийство, последовал за Брауном следом, а другой побежал к машинисту поезда, чтобы сообщить о трагедии и попросить об остановке поезда.

Брауну удалось арестовать, когда он уходил из поезда, полицейские Шарлотт-Мекленбург.

Как рецидивист оказался на свободе

В США разгорелся скандал из-за решения судьи Терезы Стокс из Северной Каролины, которая в январе отпустила на свободу опасного преступника Декарлоса Брауна-младшего только под «письменное обещание». Через несколько месяцев, 22 августа, он зарезал 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую, пишет Daily Mail.

Браун, бездомный с длинной криминальной историей (вооруженное ограбление, нападения), страдает шизофренией.

Ирина Заруцкая и подозреваемый в убийстве

Его мать заявила, что система правосудия подвела общину, разрешив сыну оставаться на свободе. Сводный брат Брауна-младшего Джеремия, рассказал The Post, что система правосудия могла бы «предотвратить» убийство и что система никогда не должна была «просто отпускать его на свободу, особенно из-за психических проблем».

Судью резко критикуют в соцсетях, возлагая на нее ответственность за смерть украинки.

Конгрессмен Рэнди Файн призвал привлечь к ответственности всех, кто участвовал в увольнении преступника.

Подозреваемый в убийстве рассказал о мотиве своего преступления

Обвиняемый в убийстве Декарлос Браун-младший рассказал своей семье, почему он зарезал украинскую беженку Ирину Заруцкую. Как рассказал в телефонном разговоре своей сестре Трейси Браун подозреваемый, он считал, что Ирина читает его мнения, пишет New York Post.

Ранее Декарлос неоднократно рассказывал сестре, что правительство имплантировало ему чип.

«Человек, который слышит голоса в голове и верит, что мир против него сломается. И я думаю, что в ту ночь он сломался», — рассказала Трейси журналистам.

Женщина пересказала разговор и отметила, что Декарлос не знал эту девушку и никогда к ней не разговаривал.

После вопроса: «Почему именно она?», подозреваемый рассказал, что «они просто набросились на нее, вот что произошло», (речь идет о таинственных голосах в голове Декарлоса — Ред.)

«Они просто набросились на нее, вот что произошло. Кто бы ни работал с материалами, они набросились на нее. Вот и все. Теперь им действительно нужно расследовать, почему мое тело подвергалось… Теперь им нужно провести расследование, чтобы понять, кто был виновником произошедшего», — рассказал Декарлос своей сестре.

Нападающего могут приговорить к смертной казни

Генпрокурор США Памела Бонди пообещала добиваться строжайшего наказания для нападающего. Из-за федерального уровня дела не исключается даже смертная казнь, пишет Reuters.

«Эта трагедия стала следствием провальной политики снисхождения к преступникам. Мы сделаем все, чтобы он навсегда упустил возможность угрожать обществу», — подчеркнула Бонди.

В то же время президент США Дональд Трамп комментируя убийство Ирины Заруцкой подчеркнул, что «животное», совершившее жуткое преступление, должно быть казнено.

«Зверь, который так жестоко убил прекрасную молодую девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках мира и безопасности, должна быть „быстро“ (несомненно!) приговорена и приговорена только к смертной казни. Другого варианта быть не может!», — подчеркнул американский лидер.

Если Брауна будет признана виновной, он станет первым человеком, казненным в Северной Каролине с 2006 года, отмечает Daily Mail.

Как переживает трагедию семья погибшей

Семья убитой в США украинки Ирины Заруцкой требует справедливого суда над ее убийцей. Трагедия произошла в прошлом месяце в Шарлотте, где 23-летняя девочка погибла от ножевых ранений в общественном транспорте.

«Наше сердце разбито. Она искала здесь безопасности, но ее жизнь жестоко оборвали», — заявили родственники из-за адвокатов.

Они обращают внимание на кризис безопасности и системные ошибки правосудия — преступник имел долгую криминальную историю и неоднократно избегал строгого наказания.

Семья просит не распространять видеоубийства, об этом пишет New York Post.

Тяжелее всего переживает потерю матери Ирины. Как рассказала тетя погибшей, она уединилась дома в Украине, пытаясь понять, что произошло.

Захоронение Ирины Заруцкой

Семья Ирины отказалась возвращать ее тело в Украину, заявив властям, что она хотела бы быть похоронена в США, потому что «она любила Америку», пишет Daily Mail.

Похороны Ирины состоялись 27 августа в Шарлотте, а в онлайн-некрологе трогательно отдали честь «ее доброте и креативности».

В опубликованном некрологе отмечается, что «Ирина родилась 22 мая 2002 года в Киеве, Украина, в семье Анны Заруцкой и Станислава Заруцкого.

В августе 2022 года она эмигрировала из Украины вместе с матерью, сестрой и братом во избежание войны и быстро освоилась в Соединенных Штатах.

Ирина — талантливая художница, окончившая колледж «Синергия» в Киеве по специальности «Искусство и реставрация».

Ирина Заруцкая

«Она с радостью делилась своим творчеством, даря свои работы родным и друзьям. Также она любила создавать скульптуру и создавать уникальную, эклектичную одежду, которая отражала ее яркий дух», — говорится в некрологе.

Кроме того, сообщается, что Ирина очень любила животных, поэтому часто ухаживала за домашними любимцами своих соседей. Девушка мечтала о карьере ветеринарного ассистента.

У Ирины остались родители — Анна и Станислав, сестра Валерия, брат Богдан, парень Стас Никулица, тетя, Валерия Гаскелл, двоюродные братья и сестры — Вера Фалькнер и Виктор Фалькнер.

Также отмечается, что отец погибшей Станислав, будучи военнообязанным, не смог приехать на похороны дочери.

В США планируют создать муралы в честь Заруцкой

Гендиректор Intercom Эоган Маккейб предложил выделить $500 тыс. на мемориальные муралы в честь убитой украинки Ирины Заруцкой.

«Я предлагаю гранты по 10 тысяч долларов в размере 500 тысяч долларов на роспись муралов с изображением Ирины Заруцкой в известных местах городов США», — написал он в соцсети Х

Идею поддержал Илон Маск, пообещав прибавить еще $1 млн. Ранее Маск уже выражал обеспокоенность этой трагедией, поднимая вопросы безопасности в США.

Напомним, молодая украинка, приехавшая в США в поисках новой жизни, стала жертвой кровавого нападения вечером 22 августа. Ее нашли мертвой в результате ножевых ранений в 21:55 на станции легкорельсового транспорта South End в Северной Каролине.

