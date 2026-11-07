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Кровавый теракт в Кракове: что известно о стрелке, убившем шестерых человек
Краковским стрелком оказался 24-летний гражданин Польши, который приехал на чёрном Subaru и начал стрелять по случайным прохожим.
Польская полиция установила личность мужчины, устроившего кровавую стрельбу на Главной площади в центре Кракова. Им оказался гражданин Польши, скорее всего, 24-летний житель Свентокшиского воеводства. Он открыл огонь по случайным прохожим из длинноствольного оружия военного типа, а во время задержания продолжал стрелять даже после ранения.
Об этом сообщает издание Polsat News со ссылкой на пресс-секретаря Комендатуры воеводской полиции в Кракове Катажину Цисло.
По словам представительницы полиции, нападавшим был один мужчина — информация о возможном участии нескольких стрелков не подтвердилась.
«Мы знаем, что это гражданин Польши, скорее всего, 24-летний житель Свентокшиского воеводства. Он въехал на площадь Главного рынка в Кракове на чёрном Subaru и начал стрелять по случайным прохожим», — сообщила Цисло.
По предварительным данным, злоумышленник использовал карабин AR-15 — оружие военного типа. При досмотре автомобиля правоохранители также обнаружили другие единицы оружия и значительное количество боеприпасов.
Полиция предполагает, что мужчина был одет в бронежилет. В то же время следователи пока не установили мотивы его действий.
«Всё указывает на то, что это случайные жертвы. Думаю, его целью не была стрельба по конкретным людям. Он просто стрелял по прохожим», — отметила пресс-секретарь. По её словам, информации о погибших или пострадавших детях пока нет.
Стрелок ранил двух полицейских
Как сообщила Катажина Цисло, нападавшего задержали на перекрестке улиц Детля и Страдомия. В ходе полицейской операции правоохранители открыли по нему огонь, однако даже после попаданий мужчина продолжал отвечать огнем.
В результате перестрелки ранения получили двое полицейских. Один из них находится в тяжелом состоянии в больнице.
Сам стрелок также был госпитализирован. По данным полиции, на момент пресс-конференции ему делали операцию в одной из краковских больниц.
Правоохранители подтвердили, что в результате нападения погибли шесть человек, ещё несколько десятков получили ранения. На месте трагедии продолжают работать следователи и специалисты криминалистической лаборатории.
Полиция призвала жителей и гостей Кракова не приближаться к месту стрельбы, чтобы не препятствовать расследованию и не уничтожать возможные улики. Для сбора показаний очевидцев на Главной площади установили специальный автобус, куда приглашают всех, кто видел нападение или располагает важной для следствия информацией.
Напомним, ранее в МИД Украины сообщили, что украинцы не пострадали в результате кровавой стрельбы в центре польского Кракова.