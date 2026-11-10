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Кровавый теракт в Кракове: стрелок убил свою 21-летнюю сестру-художницу
Убитая 21-летняя сестра краковского стрелка была польской художницей. Также он убил своих родителей.
В центре Кракова 7 ноября мужчина устроил стрельбу. Сестра стрелка, которую он убил вместе с родителями, была польской художницей и училась на третьем курсе Академии изящных искусств имени Яна Матейко.
Об этом сообщает Onet .
По данным журналистов, кроме шести человек, убитых на площади Рынок в Кракове, стрелок убил 53-летнего отца, 52-летнюю мать и 21-летнюю сестру Магдалену Оксиньскую. Тела членов семьи стрелка обнаружили в доме после его задержания.
Магдалена изучала живопись в Академии изящных искусств в Кракове. Ректор учебного заведения Анджей Беднарчик подчеркнул, что трагедия поразила университетскую общину.
«Ничто уже не будет таким, как раньше. Наше академическое сообщество больно ранено. Только вместе мы можем восстановиться», – написал Анджей Беднарчик.
Польский архитектор Павко Крайко отметил талант Магдалены Оксиньской. В 11 лет она получила награду на Международном детско-юношеском литературном конкурсе имени Ванды Хотомской, а в 13 лет победила в Национальном художественном конкурсе «Нарисовано поэзией». В 2024 году Магдалена получила стипендию старосты Островецкого уезда в художественной категории.
«Она успешно представила свои работы на персональных и групповых выставках, а также в частных галереях, что принесло ей коммерческий успех», - написал Павко Крайко.
Что известно о стрельбе
В Польше вооруженный мужчина, вероятно, под влиянием ультраправой идеологии устроил стрельбу на главной площади города Кракова. Полиция открыла огонь и арестовала его.
В результате нападения в центре города погибли четыре женщины и двое мужчин. Еще семнадцать человек, в том числе двое полицейских и нападающий, получили ранения.
Премьер-министр Дональд Туск заявил, что тела двух женщин и одного мужчины были найдены в доме стрелка в Островеке-Свентокшиском, чуть менее 200 километров севернее Кракова.
Впоследствии оказалось, что это его семья. Польские журналисты со ссылкой на высокопоставленного полицейского, осведомленного о подробностях дела, сообщили, что семья Михала Оксинского, а именно 53-летний отец, 52-летняя мать и сестра, получили огнестрельные ранения головы. Тела обнаружили в кроватях. Также были застрелены два кота.
На стене висел желтый флаг со змеей, так называемый флаг Гадсдена. Историческое знамя 18 века в Соединенных Штатах. Это изображение гремучей змеи на желтом фоне.
Сам нападающий перенес несколько операций. Позже стало известно, что он умер в больнице от полученных ранений.