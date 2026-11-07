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ТСН в социальных сетях

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Мир
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Кровавый теракт в Кракове: в доме стрелка обнаружили ещё три тела

Следователи проверяют различные версии обстоятельств нападения, в ходе которого мужчина на автомобиле расстрелял случайных прохожих в Кракове, убив шестерых человек и ранив ещё несколько десятков.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Место стрельбы в Кракове

Место стрельбы в Кракове / © Associated Press

Мужчиной, устроившим кровавую стрельбу в центре Кракова, называют 24-летнего жителя города Островец-Свентокшиский Михала О. Несмотря на военную форму и использование длинноствольного оружия, он не был профессиональным военным, а работал токарем. В его доме обнаружены тела ещё трёх убитых людей.

Об этом сообщило издание Wirtualna Polska.

Как выяснили журналисты, первые предположения о военном опыте злоумышленника возникли из-за его внешнего вида: во время нападения он был одет в камуфляжную куртку и другую одежду военного стиля.

В настоящее время следователи проверяют различные версии относительно обстоятельств нападения. В частности, выясняют, легально ли мужчина владел оружием, имел ли он военный опыт, проходил ли психиатрическое лечение и был ли связан с экстремистскими группировками.

По данным издания, не исключено, что он действовал в одиночку. Мотивы кровавой стрельбы пока остаются неизвестными.

В доме краковского стрелка обнаружили три тела

В ходе обыска дома мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова, правоохранители обнаружили тела трёх человек. Об этом сообщили Polsat News в полиции.

О возможном обнаружении тел погибших в доме нападавшего ранее сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск во время совещания служб в Кракове. По его словам, предварительные выводы основывались, в частности, на снимках, сделанных с помощью дрона.

«Многое указывает на то, что нас ждут новые эпизоды этой трагедии. Только что комендант и министр сообщили, что, вероятно, в доме нападавшего находятся погибшие. Мы будем проверять эту информацию», — заявил Туск.

Позже полиция подтвердила Polsat News, что в доме были обнаружены тела трёх человек. Причины их смерти и обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.

По неофициальным данным, убитые люди в доме являются родственниками стрелка.

Как сообщило издание, по месту жительства нападавшего продолжаются следственные действия. Следователи, в частности, проверяют происхождение оружия, которое нападавший использовал во время стрельбы и которое впоследствии нашли в его автомобиле. По одной из версий, озвученных журналисткой, мужчина мог взять его у своего отца, у которого есть официальное разрешение на владение оружием.

Подробности стрельбы и задержания

Стрельба произошла в субботу, 7 ноября, около 15:00. Мужчина приехал на чёрном Subaru на Главный рынок со стороны улицы Славковской и начал стрелять по случайным прохожим.

Кроме того, он открыл огонь в сторону трамвая № 1 на площади Всех Святых, повредив стекло в кабине водителя. Автомобиль нападавшего имел номерные знаки Островецкого уезда Свентокшиского воеводства.

После перестрелки на центральной площади мужчину обнаружили полицейские патрули на перекрестке улиц Детля и Страдомской. Во время столкновения он открыл огонь по правоохранителям, ранив двоих из них. Полицейские применили оружие в ответ, обезвредили нападавшего и задержали его.

По информации Wirtualna Polska, в автомобиле мужчины правоохранители обнаружили значительное количество другого огнестрельного оружия и боеприпасов. Также проверяли, не перевозил ли он взрывчатые вещества. Самого злоумышленника с тяжкими ранениями доставили в больницу, где он находится под охраной вооруженных полицейских.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что стрелком в Кракове был 24-летний житель Свентокшиского воеводства. Он открыл огонь по случайным прохожим из длинноствольного оружия военного типа, а во время задержания продолжал стрелять даже после ранения.

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