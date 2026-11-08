Кровавый теракт в Кракове: в каком состоянии стрелок после операций и каковы его мотивы

Стрелка из Кракова несколько раз оперировали / © Associated Press

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В Польше вооруженный мужчина, вероятно, под влиянием ультраправой идеологии, убил шесть человек на главной площади города Кракова. Полиция открыла огонь и арестовала его. Сейчас стрелок находится в «стабильном, но очень критическом состоянии» после нескольких операций.

Об этом пишет Reuters.

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«Все указывает на то, что стрелок находился под влиянием ультраправой идеологии. Этот вопрос также будет предметом расследования», – заявил министр внутренних дел Марцин Кервинский на брифинге для СМИ.

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В результате нападения в центре города погибли четыре женщины и двое мужчин. Еще семнадцать человек, в том числе двое полицейских и нападающий, получили ранения.

Полиция сообщила, что один из погибших, личность которого была идентифицирована на данный момент, является гражданином Великобритании.

Спикер министерства внутренних дел заявил, что пятеро иностранных граждан, раненых в результате стрельбы, были из Австрии, Германии, Португалии, России и Великобритании.

Представитель Малопольского воеводства, южного региона, где расположен Краков, сообщил, что раненые полицейские находятся в стабильном состоянии после перенесенной операции, а министр юстиции призвал сдать кровь для одного из раненых офицеров.

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Спикер добавил, что стрелок находится в «стабильном, но очень критическом состоянии» после нескольких операций. На видео, опубликованном в Интернете, видно, как нападающий падает на землю во время перестрелки вблизи, во время которой полицейские стреляли из пистолетов.

Тела в доме нападающего

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что тела двух женщин и одного мужчины были найдены в доме стрелка в Островеке-Свентокшиском, чуть менее 200 километров севернее Кракова.

«Есть значимые признаки того, что это члены его ближайшей семьи», – заявил Туск на кризисном совещании.

Он сказал, что для осмотра дома стрелка использовали дрон из-за потенциальных угроз безопасности. В его доме может быть значительное количество оружия.

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Жители были эвакуированы из здания, где жил стрелок. Туда вошли сотрудники антитеррористической службы.

Катажина Цесло, представитель местной полиции, сказала: «Стрелец был одет в военную одежду и использовал военное оружие. В его автомобиле также было обнаружено много оружия и боеприпасов».

Спикер полиции Анджей Фийолек сообщил, что нападавший использовал винтовку AR-15 и имел лицензию на огнестрельное оружие.

Рассказы очевидцев

По данным полиции, вероятным стрелком был 24-летний гражданин Польши. Единственный известный виновник инцидента находится под стражей полиции. Они не назвали мотив стрельбы.

Полиция сообщила, что около 15:00 они начали получать сообщения о том, что нападавший открыл огонь из автомобиля и беспорядочно стрелял по людям на площади в Кракове.

«Я видел выстрелы из окна со стороны водителя, и оттуда шел дым. Я побежал в полицейский участок на главной рыночной площади. Когда я ворвался внутрь, там было полно людей, которые прятались на полу», – рассказал мужчина, который представился только Конрадом и был свидетелем стрельбы.

67-летний мужчина по имени Юлек рассказал, что видел, как внезапно появился темный автомобиль, прежде чем водитель начал стрелять по группе людей и уехал.

«Если бы мы приехали на две минуты раньше, нас могли бы расстрелять», – сказал он.

Реакции на стрельбу

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что получает оперативную информацию о ситуации в Кракове от министра внутренних дел. Комментируя трагедию, глава правительства назвал ее терактом, заявив, что полиция расследует все обстоятельства нападения.

Президент Польши Кароль Навроцкий отреагировал на события. В заявлении, обнародованном в соцсети X, он отметил, что с большим беспокойством следит за сообщениями о трагедии в центре Кракова, и выразил соболезнования семьям погибших. А 8 и 9 ноября объявят национальный траур.

«Мои мысли с жертвами, ранеными и их семьями», - написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию и назвал ее «шокирующей». «От имени украинского народа и лично я выражаю искренние соболезнования семьям и близким жертв», – написал он.

Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас назвала это «трагедией, которая будет ощущаться далеко за пределами Польши».

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