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Кровавая расправа во время похорон: посреди церкви расстреляли почти 50 человек
В Иордании вооруженные нападавшие устроили стрельбу во время похорон в церкви. Погибли семь человек, еще 40 получили ранения. Власти назвали нападение террористическим актом.
ВИорданиипохоронная церемония закончилась трагедией после того, как неизвестные вооруженные люди устроили стрельбу возле церкви. В результате нападения семь человек погибли, еще 40 получили ранения. Силовики разыскивают нападавших, а власти страны заявляют о террористическом характере преступления.
Об этом сообщает Reuters.
Вооруженное нападение произошло в пятницу, 23 октября, в провинции Карак, где в церкви Хамуд проходила церемония прощания с умершим. В момент стрельбы там собрались десятки людей.
По данным местного Министерства здравоохранения, ранения получили 40 человек. Значительная часть пострадавших по-прежнему нуждается в медицинской помощи.
Глава Управления общественной безопасности Абдалла аль-Маайтах сообщил, что правоохранительные органы продолжают операцию по розыску лиц, причастных к нападению. На данный момент о задержании подозреваемых не сообщается.
Министр внутренних дел Мазин Аль-Фаррайе возложил ответственность за стрельбу на экстремистов. В то же время чиновник предостерег от преждевременных выводов относительно их возможной принадлежности к террористическим организациям. По его словам, пока нет подтверждений связей нападавших с конкретными группировками внутри страны или за рубежом.
Ни одна из радикальных группировок публично не заявила о своей причастности к преступлению.
Стрельба во время похорон: что рассказали очевидцы
О ходе атаки свидетельствуют записи камер наблюдения и рассказы людей, находившихся рядом с храмом.
Государственный телеканал «Аль-Мамлака» показал кадры, на которых видны трое вооружённых мужчин. Они открыли огонь в сторону церкви, находясь на тротуаре. Чтобы укрыться, нападавшие использовали деревья и невысокий забор. После этого они направились к входу в здание.
Агентство Reuters проверило место съемки по характерным деталям территории вокруг храма и подтвердило, что видео соответствует этой локации.
Халед Буркан, пришедший на похороны, рассказал местным журналистам, что стрельба не прекращалась в течение нескольких минут. В это время на церемонии находились десятки людей, которые оказались под обстрелом.
Еще один очевидец, Ихаб Аммарин, описал хаос, возникший после начала нападения. По его словам, люди падали от полученных ранений, а вокруг раздавались крики.
«Люди плакали, рыдали, кричали — это трудно описать», — рассказал он.
После перестрелки территорию церкви взяли под контроль правоохранительные органы. Тем временем возле государственной больницы Карака начали собираться местные жители, обеспокоенные судьбой пострадавших.
Один из присутствующих, Хани Аль-Мбайдин, рассказал, что трагедия потрясла общество. Он призвал государство не ограничиваться поиском виновных, а также изучить причины распространения радикальных идей, особенно среди молодого поколения.
Король Иордании пообещал наказать виновных
Нападение вызвало реакцию высшего руководства страны. Король Абдалла II прибыл в Карака уже через несколько часов после трагедии и пообещал, что причастные к убийствам понесут ответственность за свои действия.
Монарх подчеркнул, что попытки посеять вражду среди иорданцев с помощью насилия не увенчаются успехом. Он также заявил о намерении властей жестко противодействовать террористическим угрозам.
Премьер-министр Джафар Хассан, комментируя событие в социальной сети X, назвал причиной трагедии экстремистскую идеологию.
«Это результат террористической идеологии и слепого экстремизма, и мы не позволим обществу пойти по этому пути», — отметил он
С осуждением нападения выступили и международные представители.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул недопустимость насилия в отношении мирных жителей, в частности в местах проведения религиозных обрядов.
В свою очередь посол США при ООН Майк Волц охарактеризовал это событие как жестокое нападение на молельный дом.
Насколько распространены такие нападения в Иордании
Стрельба в Караке стала необычным событием для Иордании, где подобные нападения на религиозные общины фиксируются нечасто.
Несмотря на относительную внутреннюю стабильность, в последние годы страна сталкивалась с угрозами со стороны радикальных исламистских группировок. Представители власти неоднократно заявляли, что силовикам удавалось своевременно раскрывать и срывать подготовку нападений.
Иордания поддерживает тесное партнерство с Соединёнными Штатами, в частности в сфере борьбы с терроризмом.
Христианская община составляет небольшую часть населения королевства. В то же время Иордания имеет важное значение для христианских паломников благодаря расположенным на её территории библейским местам.
Ситуация с безопасностью в регионе в этом году еще более осложнилась из-за противостояния вокруг Ирана. Иордания оказалась в числе государств, пострадавших от иранских атак после американских и израильских ударов по Ирану в феврале.
Напомним, ранее в США 16-летний подросток открыл стрельбу в начальной школе «Сильвер-Рейл» в городе Бенд, штат Орегон. В результате нападения погибли трое детей в возрасте 5, 8 и 11 лет.