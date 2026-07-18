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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Кровавый удар Ирана: двое солдат США погибли, еще несколько оказались в больницах

Американские солдаты погибли в Иордании во время отражения массированной иранской атаки с применением баллистических ракет и беспилотников.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Война между США и Ираном

Война между США и Ираном / © ТСН.ua

На Ближнем Востоке в результате недавних атак Ирана погибли двое военнослужащих армии США, ещё несколько получили ранения.

Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в посте в сети X.

По данным американского командования, 17 июля двое военнослужащих погибли в Иордании во время отражения массированной иранской атаки с применением баллистических ракет и беспилотников.

Кроме того, один американский военнослужащий в настоящее время числится пропавшим без вести.

В CENTCOM также сообщили, что четверо военнослужащих были эвакуированы в больницы Иордании для оказания медицинской помощи. После лечения их уже выписали. Остальные военнослужащие, получившие незначительные ранения, после медицинского осмотра вернулись к исполнению служебных обязанностей.

В командовании отметили, что из уважения к семьям погибших имена военнослужащих пока не будут разглашаться. Дополнительная информация будет обнародована только после уведомления ближайших родственников.

Война США против Ирана — последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп склоняется к дальнейшему расширению военных операций против Ирана. Среди обсуждаемых вариантов — усиление воздушных ударов, развертывание сухопутных войск для захвата иранских территорий вблизи Ормузского пролива, а также бомбардировка ядерного объекта на горе Пикакс.

17 июля Центральное командование США заявило, что американские военные завершили седьмую ночь ударов по Ирану. В то же время Тегеран нанес серию ударов по американским союзникам.

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Дата публикации
Количество просмотров
216
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