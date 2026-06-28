Круг сужается: генерал раскрыл, кто остался в окружении Путина

Путин / © Getty Images

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С каждым годом круг доверенных лиц главы Кремля Путина уменьшается. Однако среди них есть два человека, потеря которых будет для российского диктатора особенно болезненной.

Такое мнение высказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в комментарии «24 Канала», отметив, что в целом диктатор часто проводит время в одиночестве.

За период в должности президента Путин потерял всех товарищей, добавил экс-председатель Службы внешней разведки.

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Потеря кого для Путина будет самой болезненной?

По словам генерала армии, больнее всего Путину будет ощущаться потеря его родных, а именно дочерей — Марии и Екатерины. Это самые близкие люди, которых он сейчас имеет, на всех остальных ему безразлично.

«По разным нашим оперативным данным, он бывает одиночкой, часто никого не принимает. У него нет друзей, которые бы пришли и он бы с ними мог говорить откровенно», — сказал Маломуж.

Ранее у российского диктатора были приятели, с которыми вместе служил в спецслужбах. После того как он стал президентом, у них и дальше были теплые контакты — собирались и совещались на выходных в неформальной обстановке. Часто Путин действительно действовал согласно их рекомендациям. Однако через 7-8 лет после начала президентства он от них удалился и теперь имеет в окружении только подчиненных, которые должны выполнять его приказы.

Отметим, что только в 2024 году две дочери диктатора впервые появились на публике. До этого Путин никогда не рассказывал о них деталей. У Марии и Екатерины даже есть другие фамилии.

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В то же время есть предположение, что детей у диктатора больше, в том числе внебрачных.

Ранее мы писали о том, что сыновей российского диктатора Владимира Путина и гимнастки Алины Кабаевой несколько лет воспитывали западные специалисты, в том числе гражданки Германии. Об этом говорится в расследовании проекта «Система», журналисты которого изучили соответствующие документы. По данным расследователей, речь идет о двух мальчиках — Иване 2015 году рождения и Владимире 2019 году рождения. В документах Путина и Кабаеву прямо не называли, а использовали формулировку «семья» и «родители».

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