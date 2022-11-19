Круговорот оккупантов: в России радуются, что военным "выращивают" оторванные руки и ноги и бросают обратно в Украину

В России заявляют, что "таких сделок в мире при огнестрельных ранениях не делает никто, кроме нас".

В медицинском заведении при Минобороны РФ похвастались, что их врачи научились восстанавливать конечности солдат после тяжелых ранений, полученных в Украине.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уверяют, что врачи из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Москве разработали и уже применяют на практике инновационный метод 3D-моделирования имплантов, заменяющих поврежденные участки костей и даже суставов.

Один из врачей заявил, что якобы "разработанный военными медиками способ уникален" и что "таких операций в мире при огнестрельных ранениях не делает никто, кроме нас".

"Сейчас огнестрельные ранения конечностей настолько тяжелы, что приводят к отсутствию у раненых целых сегментов конечностей, таких как костная и мышечная ткань, в месте попадания шаров или обломков", — пожаловался заместитель начальника Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

Так, в Минобороны похвастались, что первый пациент, которому вырастили значительную часть большеберцовой кости ноги, после операции в кратчайшие сроки полностью восстановился и уже снова отправился в район "проведения специальной операции".

Потери оккупантов в войне в Украине

По состоянию на 19 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 83 880 человек. Данные уточняются. За предыдущие сутки, 18 ноября, ВСУ ликвидировали 420 оккупантов.

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев проинформировал, что более 90% российских потерь – результат эффективной работы украинской артиллерии.

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