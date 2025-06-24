Круизный корабль спас американских студентов, оказавшихся в ловушке в Израиле

Лайнер эвакуировал американских студентов из Израиля

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Круизный лайнер эвакуировал американских студентов, которые застряли в Израиле из-за ухудшения ситуации в этой стране.

Об этом говорится в материале thestreet.

В июне 2025 года в Израиле находилось около 1800 американских студентов, участвовавших в программе Таглит-Бирсайт для ознакомления с еврейской культурой и историей. Но из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном возникла неотложная потребность в эвакуации. Воздушное пространство над страной было закрыто, так что массовая эвакуация стала непростой задачей.

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Израильская круизная компания предоставила свое судно Crown Iris Министерству транспорта страны.

В материале отмечается, что Crown Iris является круизным лайнером, рассчитанным более чем на 1700 пассажиров. Судно имеет 750 кают. А порт его приписки — город Хайфа.

«17 июня на борт судна ступили не только студенты, но и другие граждане, нуждавшиеся в эвакуации, и отправилось в более безопасное место — на остров Кипр. Там эвакуированные имели возможность организовать свое возвращение домой. По словам представителя правительства, США и штат Флорида организовали чартерные рейсы для возвращения людей из Кипра», — говорится в сообщении.

После успешной эвакуации студентов Crown Iris 18 июня отправился обратно, чтобы доставить израильтян, застрявших на Кипре из-за ограничений в авиасообщении.

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Отметим, что согласно международному морскому праву, все морские суда — от круизных до грузовых — обязаны помогать другим судам или людям, оказавшимся в опасности на море.

Напомним, что 24 июня МИД Украины и ГУР Минобороны организовали эвакуацию 31 украинского гражданина из Исламской Республики Иран.

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