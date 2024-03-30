Круизный лайнер врезался в бетонную стену шлюза на Дунае: полиция сообщила о раненых пассажирах

На момент аварии на судне находилось почти две сотни человек.

В ночь с 29 на 30 марта круизный лайнер под флагом Болгарии врезался в бетонную стену шлюза на реке Дунай возле небольшого австрийского городка Ашах-ан-дер-Донау. В результате аварии семнадцать человек получили травмы разной степени тяжести, 11 из них пришлось доставить в больницу.

Об этом пишет агентство Reuters.

Травмы шести человек оказались легкими и не потребовали госпитализации. На момент публикации неизвестно, какого рода травмы получили пассажиры судна, и в каком состоянии они находятся.

По словам представителя полиции округа Эфердинг, круизный лайнер направлялся из немецкой Баварии в австрийский город Линц. На момент аравии на его борту находилось почти 160 пассажиров. О причинах аварии в полиции не сообщили.

В результате столкновения судно не получило значительных повреждений и после госпитализации раненых пассажиров продолжило круизный маршрут.

Напомним, самый большой лайнер в мире Icon of the Seas вышел в первый рейс. Судно, которое в пять раз больше легендарного Титаника совершит круиз из Майами в Карибский бассейн.

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