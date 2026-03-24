Крупная авиакомпания отменила все рейсы из-за банкротства

Авиакомпания Smartlynx Airlines полностью приостановила деятельность после введения внешнего управления в ноябре 2025 года. Все самолеты перевозчика остались на земле, а рейсы были отменены на фоне серьезных финансовых затруднений, возникших еще осенью в том же году.

Об этом пишет Daily Star.

Компания, работавшая с 1992 года, вынуждена была прекратить операции из-за банкротства. В течение лет она специализировалась на предоставлении услуг другим авиаперевозчикам, в частности, сотрудничала с easyJet, которая использовала самолеты с собственной ливреей. Также перевозчик активно расширял географию полетов, в частности, выходил на рынок Индии.

Все воздушные суда были выведены из строя после безуспешных попыток спасти бизнес. Штаб-квартира компании размещалась в Риге. В 2023-2024 годах перевозчик активно наращивал флот, реагируя на спрос, и за год перевез более 10 миллионов пассажиров. Среди клиентов были такие компании как IndiGo, AnadoluJet, Air Transat и DHL, для которых выполнялись ACMI-операции и чартерные рейсы.

24 ноября 2025 года перевозчик официально объявил о полном прекращении работы. Компания оставила долги в размере 276 253 210 долларов, а также налоговую задолженность перед правительством Латвии — 580 668 долларов. Закрытие стало завершением 33-летней истории одного из старейших европейских операторов в сфере ACMI и чартерных перевозок.

Авиакомпания заявила: «Данное решение было принято после тщательного анализа нашей ситуации и долгосрочных перспектив, и мы не относились к нему легкомысленно. Мы начинали как небольшая латвийская авиакомпания с большими мечтами, а за 33 года превратились в международную семью, известную своей стойкостью, способностью приспосабливаться и духом, который никогда не сдавался».

В компании подчеркнули, что оставляют после себя «настоящее наследие», а также поблагодарили работников.

