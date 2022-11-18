Крупнейшая авиакомпания России разобрала четверть своего авиапарка из-за санкций Запада

Крупнейшая авиакомпания России "Аэрофлот" из-за западных санкций начала разбирать самолеты. С них снимают исправные части и переставляют на другие самолеты.

Об этом сообщает телеграмма канал Baza.

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По информации паблика, из-за влияния санкций около 50 самолетов "Аэрофлота" находятся в простое и не выполняют полеты, а это более четверти авиапарка компании. Большую часть из них – 25 самолетов – начали разбирать, потому что не хватает запчастей. Еще 18 бортов находятся на техобслуживании и ждут ремонта.

"Правда, ждать они могут долго — "Аэрофлоту" не хватает предкрылок, фар, вспомогательных силовых установок, воздухозаборников, кислородных генераторов и двигателей. Есть проблема и с тормозными устройствами: на складе авиакомпании всего несколько подобных деталей для разных типов самолетов", — сказано в сообщении.

В авиаотрасли России – серьезные проблемы

После вторжения России в Украину Европейский союз ввел санкции, в частности против авиаотрасли. Среди ограничений — для россиян закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности.

В России пытаются обойти санции и фактически воруют самолеты. Впрочем, захваченные самолеты могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут.

По данным минтранса РФ, российский авиарынок в этом году ожидает падение пассажиропотока еще на 20% от уровня кризисного 2021 года, а по сравнению с "золотым" 2019-м — более чем на 30%.

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