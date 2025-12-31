ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
350
Время на прочтение
1 мин

Крупнейшая новогодняя вечеринка на планете: Рио-де-Жанейро побил рекорд Гиннеса

Рио-де-Жанейро официально закрепил за собой звание столицы мировых вечеринок. На знаменитом пляже Копакабана уже все готово превзойти собственные достижения и поразить миллионы зрителей.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Фейерверк

Самая масштабная новогодняя вечеринка состоится на пляже Копакабана / © Pexels

Бразилия решила не размениваться по пустякам и завершить 2025 год историческим достижением. Пляж Копакабана превратился в гигантскую танцевальную площадку для встречи Нового года , которая официально признана самой большой на планете.

Об этом сообщает Global Nation.

Официальный рекорд

Мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс получил сертификат Книги рекордов Гиннеса прямо на главной сцене празднования.

Титул «Самая большая новогодняя вечеринка в мире» (Largest New Year's Eve Party) был присвоен городу после тщательной проверки подготовки и масштабов события. Ожидается, что на побережье соберутся более 2,5 миллионов человек.

Шоу, которого еще не видели

Чтобы оправдать новый статус, организаторы подготовили грандиозную программу "Ревейон-2026":

  • Огненный дождь: Фейерверки будут запускать с 19 барж (это рекордное количество), расположенных в море. Шоу будет длиться 12 минут без остановки.

  • Технологии Кроме пиротехники, небо украсят 1200 дронов , которые будут создавать световые скульптуры над океаном.

Беспрецедентная безопасность

Собрать такое количество людей в одном месте – вызов для безопасности. Власти города задействовали новейшие технологии: за толпой будут следить 700 камер, из которых 307 установлено именно на Копакабане. Часть из них оборудована системой распознавания лиц, чтобы праздник прошел без инцидентов.

Дата публикации
Количество просмотров
350
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie