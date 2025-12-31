Крупнейшая новогодняя вечеринка на планете: Рио-де-Жанейро побил рекорд Гиннеса

Самая масштабная новогодняя вечеринка состоится на пляже Копакабана / © Pexels

Бразилия решила не размениваться по пустякам и завершить 2025 год историческим достижением. Пляж Копакабана превратился в гигантскую танцевальную площадку для встречи Нового года , которая официально признана самой большой на планете.

Об этом сообщает Global Nation.

Официальный рекорд

Мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс получил сертификат Книги рекордов Гиннеса прямо на главной сцене празднования.

Титул «Самая большая новогодняя вечеринка в мире» (Largest New Year's Eve Party) был присвоен городу после тщательной проверки подготовки и масштабов события. Ожидается, что на побережье соберутся более 2,5 миллионов человек.

Шоу, которого еще не видели

Чтобы оправдать новый статус, организаторы подготовили грандиозную программу "Ревейон-2026":

Огненный дождь: Фейерверки будут запускать с 19 барж (это рекордное количество), расположенных в море. Шоу будет длиться 12 минут без остановки.

Технологии Кроме пиротехники, небо украсят 1200 дронов , которые будут создавать световые скульптуры над океаном.

Беспрецедентная безопасность

Собрать такое количество людей в одном месте – вызов для безопасности. Власти города задействовали новейшие технологии: за толпой будут следить 700 камер, из которых 307 установлено именно на Копакабане. Часть из них оборудована системой распознавания лиц, чтобы праздник прошел без инцидентов.