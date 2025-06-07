Крупнейшая православная святыня оказалась в эпицентре землетрясения

Гора Афон / © pixabay.com

Реклама

В субботу, 7 июня, на горе Афон в Греции, крупнейшем в мире центре православного монашества, произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini

По данным Геодинамического института Афин, землетрясение произошло незадолго до 16:00 (время совпадает с Киевским), а его эпицентр находился в 9 километрах к западно-северо-западу от Кариеса, главного города монастырской общины.

Реклама

Его очаг имел глубину 12,5 километров и ощущался в нескольких районах Северной Греции.

За ним последовал афтершок магнитудой 3,8 в том же районе с глубиной очага всего пять километров.

О разрушениях или пострадавших пока информации не было.

Святая гора Афон - это автономная республика, населенная исключительно монахами и полностью посвященная монашеской жизни. В системе административных районов Греции называется Автономное монашеское государство Святой Горы.

Реклама

Афон составляет сообщество из 20 православных монастырей под прямой юрисдикцией Константинопольского патриархата.

Напомним, во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом произошло землетрясение, которое ощущалось в столице страны Анкаре