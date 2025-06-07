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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Крупнейшая православная святыня оказалась в эпицентре землетрясения

Очаг землетрясения имел глубину 12,5 километров и ощущался в нескольких районах Северной Греции.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Гора Афон

Гора Афон / © pixabay.com

В субботу, 7 июня, на горе Афон в Греции, крупнейшем в мире центре православного монашества, произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini

По данным Геодинамического института Афин, землетрясение произошло незадолго до 16:00 (время совпадает с Киевским), а его эпицентр находился в 9 километрах к западно-северо-западу от Кариеса, главного города монастырской общины.

Его очаг имел глубину 12,5 километров и ощущался в нескольких районах Северной Греции.

За ним последовал афтершок магнитудой 3,8 в том же районе с глубиной очага всего пять километров.

О разрушениях или пострадавших пока информации не было.

Святая гора Афон - это автономная республика, населенная исключительно монахами и полностью посвященная монашеской жизни. В системе административных районов Греции называется Автономное монашеское государство Святой Горы.

Афон составляет сообщество из 20 православных монастырей под прямой юрисдикцией Константинопольского патриархата.

Напомним, во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом произошло землетрясение, которое ощущалось в столице страны Анкаре

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