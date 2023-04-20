Крупнейшая в мире ракета Илона Маска Starship поднялась в воздух и взорвалась: видео

Несмотря на неудачу, специалисты SpaceX довольны тем, что запуск прошел нормально и стартовая площадка не была разрушена.

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX сумела запустить в воздух крупнейшую в мире ракету Starship, но испытания не увенчались полноценным успехом. Обе ступени ракеты взорвались спустя три минуты после запуска и упали на Землю.

Видео запуска опубликовано на YouTube-канале SpaceX.

Судя по опубликованным кадрам, самая большая и мощная 119-метровая ракета Starship после успешного запуска с космической базы Starbase, расположенной в южной части американского штата Техас, разогналась до скорости более 2000 км/ч и поднялась на высоту 38 километров.

План полета предполагал, что ракета-носитель Super Heavy отделится от космического корабля через несколько минут после старта, после чего Starship должен был выйти на околоземную орбиту и совершить облет вокруг Земли прежде чем упасть в Тихий океан возле Гавайев. Но этого не произошло. Ракета начала падать, а затем взорвалась, резко упав в Мексиканский залив.

largest rocket ever built…explodes mid flight

a valiant effort from spacex pic.twitter.com/BmaOacrnmS — ian bremmer (@ianbremmer) April 20, 2023

Владелец SpaceX Илон Маск прокомментировал сегодняшний запуск, написав в Twitter, что будет еще одна попытка.

“Приветствую команду SpaceX с тестовым запуском Starship! Я многому научился для следующего запуска, который состоится через несколько месяцев", – уверяет он.

Помочь @SpaceX team on exciting test launch of Starship!



Учреждённый лот для последующего ходатайства в нескольких месяцах. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) 20 апреля 2003 г.

За несколько недель до полета Маск давал шансы 50 на 50, что космический корабль достигнет орбиты.

Несмотря на неудачу суборбитального полета, инженеры считают запуск успешным, заметив, что проанализируют собранные данные, чтобы подготовиться к следующему испытанию. Специалисты SpaceX, в частности, довольны тем, что сам запуск прошел нормально и стартовая площадка не была разрушена. Они также получили "тонны" четких данных, и это хорошо, пишет BBC.

У компании уже готова еще одна ракета, но она будет усовершенствована после собранных сегодня данных. "То, что ракета оторвалась от земли — это начало, мы оценим, что получилось хорошо, а что не так, а потом попробуем еще раз", — заявили представители компании

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Starship имеет вес 5000 тонн с топливом и грузоподъемность 150 тонн. Аппарат состоит из двух компонентов: космического транспортного средства – верхней ступени, и гигантской ракеты Super Heavy – нижней ступени, который должен отправить аппарат в космос.

Этот космический аппарат разрабатывался компанией Илона Маска в течение нескольких лет для космических миссий за пределы орбиты Земли – до Луны и Марса. Этот корабль, в частности, был выбран NASA для высадки на Луну в рамках космической программы Artemis.

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