Крупнейшие армии мира 2026 года: какое место заняла Украина

Несмотря на активное развитие современных военных технологий, численность личного состава армии до сих пор остается важным показателем военной мощи государств. Именно количество военных в строю – от солдат и моряков до пилотов и спецназовцев – часто используется для оценки масштабов вооруженных сил.

Аналитики Международного института стратегических исследований (IISS) в отчете The Military Balance 2026 составили рейтинг крупнейших армий мира по количеству действующих военнослужащих, пердает Buіsiness Insider.

Данные об оборонных бюджетах базируются на показателях за 2025 год.

Украина среди величайших армий мира

В рейтинге Украины заняла шестое место с численностью около 677 тысяч военнослужащих. Оборонный бюджет страны оценивается примерно в 44,4 млрд. долларов.

Впереди Украины в списке оказались всего пять государств.

Топ-10 крупнейших армий мира 2026 года

Китай – 2 035 000 военных (бюджет 251,3 млрд долларов) Индия - 1 501 000 (78,3 млрд долларов) США - 1 340 000 (921 млрд долларов) Северная Корея - 1 280 000 Россия - 1 264 000 (161,2 млрд долларов) Украина - 677 000 (44,4 млрд долларов) Пакистан - 660 000 (10 млрд долларов) Иран - 610 000 (6,1 млрд долларов) Эфиопия - 503 000 (484 млн долларов) Южная Корея - 450 000 (43,8 млрд долларов)

В первую двадцатку также входят Вьетнам, Египет, Индонезия, Бразилия, Таиланд, Турция, Мексика, Колумбия, Шри-Ланка, Саудовская Аравия, Япония, Франция, Марокко и Ирак.

Численность – не единственный показатель силы

Эксперты подчеркивают, что количество военных лишь один из факторов оценки военной мощи. Важную роль также играют:

уровень оснащения армии;

боеготовность подразделений;

технологии и современное вооружение;

возможности авиации и флота;

системы управления войсками;

наличие ядерного оружия

По словам аналитиков, численность личного состава демонстрирует потенциал государства для мобилизации и расширения армии, но реальная военная сила зависит от гораздо большего количества факторов.

Напомним, конфликт вокруг Ирана может повлиять на объем военной помощи Украине от США. По данным Reuters, в Вашингтоне и среди союзников растет обеспокоенность, что продолжающаяся кампания на Ближнем Востоке может истощить запасы ракет и систем противовоздушной обороны, которые также необходимы Украине для защиты от российских атак. В случае затяжных боевых действий Пентагона придется распределять ресурсы между несколькими направлениями, что может осложнить поставки вооружения Киеву.