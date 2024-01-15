Крупнейшие со времен холодной войны: Великобритания отправит военных на учения НАТО в Восточной Европе

Великобритания намерена отправить 20 тысяч военнослужащих на самые масштабные со времен холодной войны учения НАТО в Восточной Европе Steadfast Defender ("Устойчивый защитник"). Там Альянс будет отрабатывать отпор российскому вторжению.

Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шаппс во время своей речи 15 января.

В учениях примет участие 31 страна. По словам Шаппса, это обеспечит жизненно важную гарантию против угрозы главы Кремля Владимира Путина, когда Запад стоит на "развилке".

"Мы находимся в новой эпохе, и мы должны быть готовы сдерживать наших врагов, быть готовыми стать лидерами среди наших союзников и быть готовыми защищать нашу нацию, когда придет призыв", — добавил он.

2024 год, как сказал Шаппс, должен стать так называемой точкой перелома в решении будущего британской обороны, в то время как мировые конфликты "вероятно, будут расти".

Шаппс добавил, что мир находится в довоенном, а не послевоенном состоянии, а затем Великобритания увеличила расходы на оборону до самого высокого уровня со времен холодной войны.

Дополнительная помощь Украине в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов, о которой стало известно 12 января от британского премьер-министра Риши Сунака в Киеве, также является примером преданности Великобритании увеличивать расходы на оборону.

"Кому-то цена может показаться большой, но Великобритания не может позволить себе отказаться от полученных достижений. При этом правительства консерваторов Британия никогда этого не сделает. Фундамент мирового порядка поколебали", — добавил Шаппс.

Во время учений Великобритания должна развернуть около 16 тысяч военнослужащих с танками, артиллерией и вертолетами, начиная с февраля.

А Королевский флот привлечет более 2000 моряков на восьми военных кораблях и подлодках, а более 400 коммандос Королевской морской пехоты будут отправлены за Полярный круг.

Королевские военно-воздушные силы будут использовать во время учений штурмовики F-35B Lightning и самолеты наблюдения Poseidon P-8.

Накануне Великобритания и Украина подписали беспрецедентное стратегическое соглашение о безопасности.

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