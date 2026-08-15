Крупнейшие в истории пожары охватили курорты Хорватии: люди бегут из своих домов.

Лесные пожары заставили эвакуировать тысячи человек / © Associated Press

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В Хорватии из-за сильных порывов ветер лесной пожар вплотную подошел к туристическому городку Омиш, расположенному на далматинском побережье. Огонь охватил дома, около 1000 человек эвакуированы. По последним данным, пострадали десятки человек.

Об этом пишет BBC.

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Из 36 человек, которым оказали помощь в Сплите, 14 госпитализировали, семь находятся в тяжелом состоянии.

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Руководство пожарной службы назвало пожар очень мощным и уничтожившим все на своем пути. На место происшествия отправился премьер-министр Андрей Пленкович.

Лесные пожары, охватившие сразу несколько стран Европы, заставили тысячи людей покинуть свои дома / © Associated Press

Аналогичная беда постигла и юго-западную часть Франции, где в регионе Ланд органы власти эвакуировали 525 жителей села Люглон. Начавшийся в четверг пожар охватил 1100 гектаров и подошел на расстояние около двух километров до центра села. Этот район расположен недалеко от мест, где в июле сгорело более 50 тысяч гектаров леса.

Напомним, в нескольких регионах Испании продолжаются масштабные лесные пожары. Самая сложная ситуация сейчас наблюдается в андалусийской провинции Уэльва, где огонь вблизи муниципалитета Ньебла уже охватил более 8000 гектаров леса и заставил эвакуировать около полутысячи человек.

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