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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Крупнейшие в истории пожары охватили курорты Хорватии: люди бегут из своих домов.

Огонь охватил населенные пункты и лесные массивы на площади более 1000 гектаров.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Лесные пожары заставили эвакуировать тысячи человек

Лесные пожары заставили эвакуировать тысячи человек / © Associated Press

В Хорватии из-за сильных порывов ветер лесной пожар вплотную подошел к туристическому городку Омиш, расположенному на далматинском побережье. Огонь охватил дома, около 1000 человек эвакуированы. По последним данным, пострадали десятки человек.

Об этом пишет BBC.

Из 36 человек, которым оказали помощь в Сплите, 14 госпитализировали, семь находятся в тяжелом состоянии.

Руководство пожарной службы назвало пожар очень мощным и уничтожившим все на своем пути. На место происшествия отправился премьер-министр Андрей Пленкович.

Лесные пожары, охватившие сразу несколько стран Европы, заставили тысячи людей покинуть свои дома / © Associated Press

Лесные пожары, охватившие сразу несколько стран Европы, заставили тысячи людей покинуть свои дома / © Associated Press

Аналогичная беда постигла и юго-западную часть Франции, где в регионе Ланд органы власти эвакуировали 525 жителей села Люглон. Начавшийся в четверг пожар охватил 1100 гектаров и подошел на расстояние около двух километров до центра села. Этот район расположен недалеко от мест, где в июле сгорело более 50 тысяч гектаров леса.

Напомним, в нескольких регионах Испании продолжаются масштабные лесные пожары. Самая сложная ситуация сейчас наблюдается в андалусийской провинции Уэльва, где огонь вблизи муниципалитета Ньебла уже охватил более 8000 гектаров леса и заставил эвакуировать около полутысячи человек.

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