Крупнейший аэропорт в Польше не будет больше пропускать россиян: детали

Польша сразу присоединилась к странам, запретившим въезд на свою территорию россиянам.

С понедельника, 26 сентября, гражданам страны-террориста России будет запрещен въезд в Польшу через аэропорт Шопена в Варшаве, крупнейшего в Польше и в то же время одного из крупнейших в Центральной Европе. Запрет распространяется на другие воздушные и морские пограничные переходы.

Об этом сообщает в варшавском аэропорту, пишет Wyborcza.pl.

В аэропорту сообщают, что указом Министерства внутренних дел и администрации Польша ужесточила ограничения на въезд для российских граждан. Это результат соглашения между премьер-министрами Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.

"Согласно распоряжению Министерства внутренних дел и администрации, Польша ужесточила ограничения на въезд для российских граждан", – говорится в пресс-релизе аэропорта имени Шопена.

Согласно новым правилам, с 19 сентября граждане Российской Федерации не могут въезжать на территорию Республики Польша через внешнюю границу с экономической, спортивной, туристической или культурной целью. Запрет распространяется на въезд через воздушные и морские пограничные переходы.

"Это ограничение начнет действовать с понедельника, 26 сентября. В том числе в аэропорту имени Шопена", – говорится в сообщении.

Кроме того, с 19 сентября Литва, Латвия и Эстония в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину тоже перестали пускать россиян с шенгенами, выданными государствами.

Как сообщалось, Литва не будет предоставлять убежище убегающим от мобилизации россиянам.

Напомним, бывший президент Монголии призвал россиян не идти на войну против Украины.

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