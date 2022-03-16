Крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у российских компаний

E.ON SE – самая мощная энергокомпания со штаб-квартирой в Дюссельдорфе.

Крупнейший энергоконцерн Германии E.ON приостановил закупку газа у российских компаний, сообщает NEXTA Live.

Компания поставляет электричество, газ и воду более 21 млн. потребителей. Дочерняя компания E.ON – E.ON Ruhrgas – крупнейший в Германии дистрибьютор газа.

Ранее издание dw.com сообщало, что E.ON является одним из акционеров "Газпрома".

Напомним, четвертый пакет ограничительных мер против России, принятый Евросоюзом в ответ на ее жестокую агрессию против Украины и ее народа, еще больше будет способствовать усилению экономического давления на Кремль и помешает его способности финансировать дальнейшее вторжение.

Об этом сообщила во вторник, 15 марта, пресс-служба Европейской комиссии.

Согласованные с международными партнерами, в частности с Соединенными Штатами, меры предусматривают полный запрет на любые операции с российскими государственными предприятиями в отраслях военно-промышленного комплекса.

ЕС прекращает импорт стальных изделий, подпадающих под санкции. Это приведет к потере примерно 3,3 млрд евро экспортного дохода для России. Увеличенные импортные квоты будут распределены на другие третьи страны для компенсации.

Предусмотрен далеко идущие запреты на новые инвестиции в российский энергетический сектор, за ограниченными исключениями для гражданской ядерной энергетики и транспортировки определенных энергетических продуктов обратно в ЕС.

Запрещен экспорт из ЕС предметов роскоши (например, роскошных автомобилей, ювелирных изделий). Этот удар направлен непосредственно на русскую элиту.