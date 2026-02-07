Индия заменит российскую нефть / © Associated Press

Индийская компания Reliance Industries Ltd, управляющая крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом, впервые за длительное время осуществила закупку нефти из Венесуэлы вместо России.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, компания приобрела супертанкер с партией около 2 миллионов баррелей венесуэльской нефти.

Отмечается, что это первая подобная закупка с середины 2025 года. Кроме того, это первое приобретение венесуэльского сырья индийским покупателем после задержания США венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

После начала полномасштабной войны России против Украины Reliance Industries существенно нарастила импорт российской нефти и стала ее крупнейшим покупателем в Индии.

В конце 2025 года на компанию приходилось около половины всех объемов российской нефти, закупаемых страной.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предлагают возобновить продажу в Индию венесуэльской нефти, чтобы заменить импорт в эту страну российской нефти .

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди стороны достигли договоренности об изменениях в энергетической политике Нью-Дели .