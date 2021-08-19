Крупнейший пожар в истории штата: в Калифорнии эвакуируют тысячи людей

Пылает 230 тыс. га.

Почти десять тысяч калифорнийцев были вынуждены спешно эвакуироваться из-за "Дикси" — самоый большой лесной пожар в истории американского штата.

Об этом сообщили в ТСН.Ранок 19 августа.

Территория, охваченная пламенем, за последние сутки увеличилась до 230 тыс. гектаров. Несмотря на круглосуточные усилия нескольких тысяч спасателей, обуздать огонь не удается.

Полностью выгорели уже несколько населенных пунктов в Калифорнии. По оценкам местных пожарных, в зоне риска еще 15 тыс. домов.

Как сообщалось, в американской Северной Калифорнии лесные пожары почти полностью уничтожили городок в горной местности. Благодаря заблаговременной эвакуации обошлось без жертв. Впрочем, огонь выжег дотла более тысячи домов. Люди вынуждены покидать свои дома в спешке. Спасатели работают на пределе возможностей, но им мешает слишком сильный ветер и засуха.

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