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Крупнейший пожар в истории штата: в Калифорнии огонь охватил около 200 гектаров леса

Крупнейший пожар в истории штата: в Калифорнии огонь охватил около 200 гектаров леса

Associated Press

"Дикси" не могут потушить уже месяц.

В Калифорнии бушует "Дикси" — крупнейший пожар в истории штата. В огне почти 200 тысяч гектаров леса. И площадь, охваченная пламенем, увеличивается, несмотря на то, что больше 5 тысяч пожарных круглосуточно пытаются остановить огонь.

Об этом 14 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

На теперь под контролем лишь 20% возгораний.

"Дикси" не могут потушить уже месяц, причину возгорания до сих пор не установили. По предварительным данным, пожар мог начаться после того, как на одну из линий электропередач упало дерево.

Огонь уже добрался двух национальных заповедников — Плумас и Лассен. В четырех округах объявили чрезвычайное положение. Почти 20 тысяч калифорнийцев получили рекомендацию эвакуироваться как можно быстрее.

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