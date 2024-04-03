Крупнейший производитель чипов остановил работу из-за землетрясения

На заводах компании TSMC производят и собирают полупроводники, которые используются в разных устройствах — от iPhone до автомобилей.

Самое мощное за 25 лет землетрясение на Тайване заставило остановить работу Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — крупнейшего в мире производителя чипов, выполняющего, в частности, контракты компании Apple.

Об этом сообщает Bloomberg.

Тайваньский производитель микросхем эвакуировал персонал предприятий, расположенных у восточного побережья, где сила подземных толчков достигала магнитуды 7,4.

На заводах компании TSMC производят и собирают полупроводники, которые используются в разных устройствах — от iPhone до автомобилей. Любая остановка производства грозит нарушить сложный процесс производства полупроводников.

“Некоторые чипы высокого класса нуждаются в бесперебойной работе в вакуумном состоянии в течение нескольких недель. Остановка работы в северных промышленных районах Тайваня может означать, что некоторые качественные чипы могут испортиться”, — говорят аналитики.

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Тайвань подвержен землетрясениям из-за того, что расположен вблизи места соединения двух тектонических плит. В то же время остров является производителем 80—90% чипов высшего класса, необходимых для передовых технологических продуктов, таких как смартфоны и искусственный интеллект.

Технологические компании, расположенные на острове, до сих пор изучают последствия мощного землетрясения, прежде чем возвратиться к работе.

В результате землетрясения в Тайване акции TSMC упали на 1,3%.

Напомним, ранее Тайвань ввел санкции против российской компании I Machine, импортировавшей высокотехнологичное оборудование для предприятий-производителей оружия в РФ.

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