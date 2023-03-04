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Крупнейший в истории груз наркотиков: у Южной Америки перехватили корабль с кокаином (видео)

Крупнейший в истории груз наркотиков: у Южной Америки перехватили корабль с кокаином (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
536
Время на прочтение
1 мин
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Крупнейший в истории груз наркотиков: у Южной Америки перехватили корабль с кокаином (видео)

Фото: скриншот с видео

В ходе спецоперации правоохранители конфисковали кокаина на сумму более 677 миллионов долларов.

У побережья Южной Америки правоохранители из Соединенных Штатов Америки и Австралии перехватили судно, которым транспортировали самый большой в истории груз с наркотиками. На корабле было 2,4 тонн кокаина.

Об этом сообщает издание SCMP.

Такой груз наркотиков на черном рынке Австралии, куда следовало судно, стоит более 677 миллионов долларов. Его количество равно половине годового потребления кокаина в этой стране.

Спецоперация правоохранителей продолжалась с ноября 2022 года. Чтобы успешно закончить и не рисковать, пришлось заменить партию кокаина подделкой и позволить загруженному корабле отправиться в пункт назначения.

Всего задержаны 12 наркоторговцев, входящих в международную группу, связанную с мексиканским наркокартелем.

Напомним, ранее полиция Эквадора обнаружила почти 8,8 т кокаина среди доставлявшихся в Бельгию бананов.

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Дата публикации
Просмотры
536
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