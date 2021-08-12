Крупнейший в истории Калифорнии пожар: огонь уже уничтожил более тысячи зданий

Крупнейший в истории Калифорнии пожар: огонь уже уничтожил более тысячи зданий

Сильные ветры и сложный рельеф местности затрудняют тушение пламени.

Крупнейший в истории Калифорнии природный пожар "Дикси" продолжает атаковать американцев, он уже уничтожил минимум тысячу зданий, 550 из которых - жилые дома.

Об этом информирует Associated Press.

"Дикси" охватил более две тысячи квадратных километров, при этом огонь локализован лишь на 30%.

Сильные ветры и сложный рельеф местности затрудняют тушение пламени. По оценкам пожарников, в Калифорнии под угрозой остаются еще около 14 тысяч домов.

Также власти штата Монтана, что на северо-западе США, объявили эвакуацию местных жителей в нескольких населенных пунктах из-за быстрого распространения огня. Ситуация усугубляется тем, что некоторые районы находятся в труднодоступной местности. Из-за этого покинуть свои дома придется жителям индейской резервации Норзерн-Шайенн в штате.

Лесной пожар "Дикси" начался в Калифорнии 14 июля, стал самым масштабным в истории Калифорнии.

Это самый крупный пожар, который бушует в США сейчас. Сейчас около 100 пожаров продолжаются в 15 американских штатах, в основном в западной части страны.

Добавим, что четыре человека пропали без вести.

Напомним:

Между тем после разрушительных пожаров курортную Турцию накрыла новая стихия. Теперь Черноморское побережье Турции накрыли наводнения. Немало населенных пунктов затопило водой, сель вызвал оползни в некоторых районах. Один человек пропал.

Теперь Черноморское побережье Турции накрыли наводнения. Немало населенных пунктов затопило водой, сель вызвал оползни в некоторых районах. Один человек пропал. А вот в Греции не утихают мощные лесные пожары : только за минувшую ночь эвакуировали 20 населенных пунктов.

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