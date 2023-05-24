Крупнейший в мире авианосец США прибыл в Осло для учений НАТО – в Москве снова истерика

Авианосец Gerald R. Ford зашел в Осло для участия в военных учениях Альянса.

Крупнейший в мире американский авианосец Gerald R. Ford зашел в Осло (Норвегия) в среду, 24 мая. Это стало первым случаем для такого корабля США, как демонстрация силы Альянса в период обострения напряженности между НАТО и Россией из-за войны в Украине.

Об этом пишет Reuters.

Экипаж корабля в ближайшие дни будет проводить учения с вооруженными силами Норвегии вдоль побережья страны.

"Этот визит – важный сигнал о тесных двусторонних отношениях между США и Норвегией и сигнал о доверии коллективной обороне и сдерживанию", — прокомментировал представитель норвежского объединенного штаба Йонни Карлсен.

Норвежские СМИ сообщили, что авианосец пройдет к северу от Полярного круга. Карлсен отказался комментировать эту информацию.

В Москве взорвались истерикой из-за прибытия американского авианосца в Осло. Посольство России в Осло осудило визит авианосца в Осло.

"Учитывая, что в Осло признают, что Россия не представляет прямой военной угрозы для Норвегии, такие демонстрации силы выглядят нелогичными и вредными", – говорится в сообщении посольства в Facebook.

Посольство РФ также заявило, что на севере "нет ни вопросов, нуждающихся в военном решении, ни тех, где необходимо вмешательство извне".

Reuters также напомнило, что норвежские военные и союзники по НАТО патрулируют вокруг морских нефтегазовых платформ с осени после взрывов на трубопроводах Nord Stream в Балтийском море.

Напомним, Шойгу отреагировал на события в Белгородской области.

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