Крупнейший в мире крокодил, живущий в неволе, умер в Австралии: Кассиусу было более 110 лет

Кассиус прожил всего месяц после того, как обстоятельства разлучили его с другом — основателем заповедника Джорджем Крейгом.

Крупнейший в мире живший в неволе крокодил умер в заповеднике в Австралии. Кассиус был длиной около 5,5 м и весил почти тонну. Считается, что ему было не менее 110 лет, хотя никто не знал его возраст наверняка.

Об этом сообщает BBC.

Огромный морской крокодил много лет жил в заповеднике на острове у побережья Квинсленда с тех пор, как его поймали в 1980-х годах на Севере Австралии. В 2011 году животное занесли в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшего живущего в неволе крокодила.

Ранее Кассиус жил в дикой природе, где был известен тем, что охотился за домашним скотом, а также нападал на гребные винты лодок. Поэтому люди решили его поймать, а затем продали основателю заповедника Джорджу Крейгу в 1987 году.

По словам представителей заповедника, Кассиус "приносил радость и общение своему лучшему другу Джорджу более 37 лет".

В заповеднике добавили, что мистер Крэйг переехал в Кэрнс в прошлом месяце, и вскоре после этого здоровье Кассиуса ухудшилось.

"Он был очень стар и, как полагают, жил дольше, чем дикие крокодилы", – говорится в сообщении.

Напомним, зоозащитные организации сообщили полиции о своих подозрениях, что легендарный "кит-шпион", пять лет назад сбежавший из России и поселившийся у берегов Норвегии, стал жертвой человеческого преступления. Впоследствии полиция обнародовала окончательный отчет о вскрытии Хвалдимира. Специалисты установили причину смерти, но люди оказались непричастны к гибели кита.

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