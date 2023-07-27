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Крупнейший в мире вертолет ФСБ России врезался в осветительную мачту в Якутии: фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Крупнейший в мире вертолет ФСБ России врезался в осветительную мачту в Якутии: фото

Вертолет российской пограничной службы Ми-26 потерпел крушение в Якутске / Фото: Mash

В результате аварии гигантский вертолет российской пограничной службы потерял свой хвост.

В четверг, 27 июля, вертолет Ми-26 пограничной службе ФСБ РФ во время посадки столкнулся со осветительной мачтой в аэропорту Якутска. У вертолета, который считается самым большим в мире, оторвался хвост.

Об этом сообщил российский Telegram-канал Msah, опубликовав соответствующее фото.

Инцидент произошел около 11 утра по киевскому времени.

“Пограничная вертушка-гигант столкнулась хвостовой частью со столбом и перерубила его лопастями несущего винта. По словам очевидца, часть осветительной мачты улетела и упала на аэродромную машину”, — говорится в сообщении.

Российские пропагандисты заявляют, что в результате аварии никто не пострадал.

Известно, что вертолет Ми-26 предназначен для транспортировки боевой техники и различных грузов, а также для перевозки десанта и раненых.

Напомним, в этот же день, 27 июля, на Алтае в России потерпел авиакатастрофу вертолет Ми-8, задевший винтом провода и столб линии электропередач, упал и загорелся.

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Дата публикации
Просмотры
2091
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