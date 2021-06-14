Крупный пожар в США: над химическим заводом поднимается огромный столб дыма, власти объявили эвакуацию

Возгорание уже прокомментировало руководство завода Chemtool.

В городе Роктон, что в американском штате Иллинойс, произошел масштабный пожар на химическом заводе Chemtool.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Пожарная служба Роктон уже выдала распоряжение об обязательной эвакуации из-за пожара на химическом предприятии. Эвакуации подлежат все жители и предприятия в радиусе одной мили от места расположения завода, где произошел пожар.

#BREAKING : Massive Fire And Explosions At Chemtool Incorporated Chemical Plant In #Rockton, Illinois. Major Evacuations Underway. #BreakingNews pic.twitter.com/MTToccuAv7 — BREAKING NEWS (@ Breaking_4_News) June 14, 2021

Возгорание уже прокомментировал руководство завода Chemtool. Владелец завода заявил, что все работники предприятия в безопасности. Пока неизвестно, что стало причиной пожара, но владелец завода готов сотрудничать с властью, чтобы установить все обстоятельства.

Напомним, что в российском городе Новосибирске в результате взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции получили ожоги и травмы два десятка человек, среди них — двое пожарных.

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