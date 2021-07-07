Крушение самолета Ан-26 на Камчатке: в РФ сообщили официальное количество погибших и их возраст

Крушение самолета Ан-26 на Камчатке: в РФ сообщили официальное количество погибших и их возраст

В результате падения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке никто не выжил.

Погибли все 28 человек, которые находились на борту самолета Ан-26, что выполнял пассажирский рейс, но разбился вблизи поселка Палана. На борту судна находилось 22 пассажира, в том числе ребенок 2014 рождения, и шесть членов экипажа.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Минтранс РФ.

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"6 июля во время выполнения пассажирского рейса "Петропавловск-Камчатский — Палана" примерно за 10 минут до времени посадки в аэропорту Палана потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26. На борту находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не выжил", — говорится в сообщении.

Известно, что на сейчас на месте катастрофы найдены фрагменты 19 тел. Поисковые работы продолжаются.

Сейчас в Камчатском крае развернут штаб психологической помощи для близких и родственников пассажиров разбившегося. Сообщается, что профильные службы в течение длительного времени устанавливали место аварии. На поиски Ан-26 направили два вертолета и самолет. К операции присоединились корабли Тихоокеанского флота. Спасательные работы осложняли особенности ландшафта.

Власти Опубликовал список пассажиров пропавшего Ан-26 на Камчатке.



На борту 28 человек: 6 членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое детей.



Самолет все еще НЕ нашли. pic.twitter.com/s1E6x4ERf2 — Телеканал 360 ° (@ 360tv) July 6, 2021

Напомним, в России самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского (аэропорт "Елизово") к поселку Палана, не вышел на связь 6 июля. Он упал на берегу, где должен был пролетать на высоте 800-600 метров. Части стабилизатора нашли на сопке, хвост — на обрыве. Часть деталей оказалась в море.

Впоследствии в пределах береговой линии залива Шелихова, у поселка Палана обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-26, с которым пропала связь во время рейса.

СК рассматривает несколько версий катастрофы: плохие погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.

Новости мира: на Камчатке нашли фюзеляж пропавшего самолета, на борту было 28 человек

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