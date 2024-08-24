Крушение яхты британского миллиардера: прокуратура Италии расследует непредумышленное убийство

Прокуратура Италии начала расследование по факту непредумышленного убийства британского технологического магната Майка Линча и еще шести человек. Семь человек погибли после того, как роскошная яхта супруги миллиардера затонула в шторм у берегов Сицилии.

Об этом сообщает Reuters.

Амброджо Картозио, главный прокурор сицилийского города Термини-Имерезе заявил, что, хотя установлено, что яхта пострадала от очень внезапного метеорологического явления, "возможно", были совершены действия, которые привели к кораблекрушению по неосторожности и непредумышленному убийству нескольких человек.

На пресс-конференции Картозио заявил, что у следствия пока нет конкретного подозреваемого.

"Катастрофа будет еще более болезненной, если расследование покажет, что она была вызвана нарушением должностных обязанностей, которые обязаны выполнять члены экипажа", – заявил прокурор.

Все выжившие в кораблекрушении, в том числе капитан яхты Джеймс Катфилд, были допрошены властями на этой неделе. Никто из них публично не комментировал трагедию и не рассказывал подробностей о том, как затонуло судно.

В прокуратуре отметили, что капитан активно сотрудничает со следствием.

Расследование кораблекрушения началось после того, как морские эксперты заявили, что люксовая яхта Bayesian, должна была выдержать шторм. Кроме того эксперты озадачены тем, что судно затонуло за считанные минуты, чего не должно было произойти ни при каких обстоятельствах.

Поднятие со дна затонувшей яхты должно помочь следователям установить, что на самом деле произошло на борту судна перед его затоплением. В прокуратуре отметили, что дорогостоящая и сложная операция поднятия яхты на поверхность будет "в интересах владельцев и экипажа" и они готовы содействовать этому.

По мнению генерального директора компании, построившей яхту, Джованни Константино, крушение судна стало результатом ряда "неописуемых, необоснованных ошибок", допущенных экипажем, и исключил какие-либо недостатки проекта или конструкции.

Другой прокурор, Раффаэле Каммарано заявил, что шторм, обрушившийся на судно, скорее всего, был просто очень сильным нисходящим ветром, какие часто случаются в море, а не водяным смерчем, подобным торнадо. Однако в момент крушения все пассажиры, вероятно, спали и поэтому не смогли спастись.

По словам начальника береговой охраны Палермо Раффаэле Макауда, судно абсолютно законно встало на якорную стоянку перед крушением, поскольку для этого района не было объявлено штормовое предупреждение.

На яхте тела погибших были обнаружены в каютах по левому борту судна, где пассажиры, возможно, пытались найти воздушные карманы, чтобы выжить. Водолазы всю неделю обыскивали затопленное судно, чтобы поднять тела. Последнее тело подняли в пятницу, 23 августа. Тела пяти других погибших пассажиров нашли в среду и четверг, а единственный погибший член экипажа был найден в понедельник, сразу после трагедии.

Напомним, роскошная яхта с 22 людьми на борту затонула вблизи Сицилии в понедельник, 19 августа. Спасти удалось 15 человек.

Шесть человек несколько дней считались пропавшими без вести — британский миллиардер Майк Линч, его 18-летняя дочь Ханна, и две супружеские пары друзей Линча. Из 10 членов экипажа погиб только судовой повар.

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