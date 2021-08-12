Крушения на Камчатке: нашли обломки вертолета, шансов на спасение пропавших без вести — нет

Крушения на Камчатке: нашли обломки вертолета, шансов на спасение пропавших без вести — нет

Воздушное судно следовало по маршруту поселок Николаевка — озеро Курильское — вулкан Ходутка.

Обломки вертолета, на борту которого находились 16 человек, обнаружены на глубине около 100 метров на дне озера Курильское в Кроноцком заповеднике.

Об этом в четверг, 12 августа, сообщил Telegram-канал Baza.

По последней информации, на борту вертолета Ми-8, разбившегося на Камчатке, находились 16 человек. Восемь из них уже удалось спасти, судьба еще восьми пока неизвестна.

Пострадавших во время аварии привезли в Петропавловск-Камчатский. И.о. министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова заявила, что их состояние опасений не вызывает.

Среди тех, кого уже удалось спасти — два члена экипажа: Марат Маднев и Яков Медведев.

Шансов найти живыми восьмерых человек, включая командира экипажа, практически нет, пишет ТАСС.

В МЧС РФ сообщили, что к поисково-спасательным работам по оказанию помощи пострадавшим привлекли 45 человек и восемь единиц техники.

Среди основных версий жесткой посадки вертолета указываются отказ двигателя и ошибка пилотирования.

СК возбудил уголовное дело, Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с падением Ми-8.

Напомним:

В июле в России самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского (аэропорт "Елизово") к поселку Палана, не вышел на связь 6 июля. Он упал на берегу, где должен был пролетать на высоте 800-600 метров. Части стабилизатора нашли на сопке, хвост — на обрыве. Часть деталей оказалась в море. Впоследствии в пределах береговой линии залива Шелихова, у поселка Палана обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-26, с которым пропала связь во время рейса. СК рассматривает несколько версий катастрофы: плохие погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.

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