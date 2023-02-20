Крым — "бутерброд"?: Навальный изменил мнение относительно оккупированного полуострова

Ранее Навальный заявлял, что "Крым — это не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать".

Российский оппозиционер и политзаключенный Алексей Навальный заявил, что Россия должна признать границы Украины, определенные в 1991 году.

Пресс-служба оппозиционера опубликовала текст Навального – "15 пунктов гражданина России, желающего блага своей стране".

"Какие границы у Украины? Такие же, как и в России, – международно признанные, определенные в 1991 году. Мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Здесь нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их смену в XXI веке нельзя. Иначе мир погрузится в хаос", – отметил российский оппозиционер.

В одном из пунктов Навальный призывает "оставить Украину в покое", дать нам возможность развиваться, как хочет наш народ, прекратить агрессию, завершить войну и вывести все российские войска с территории Украины.

Репарации Украины

Также он выступает за выплату Киеву репараций и расследование военных преступлений, совершенных россиянами в Украине.

"Совместно с Украиной, США, Евросоюзом и Британией искать приемлемые пути компенсации ущерба, нанесенного Украине. Например (после смены власти в России и окончания войны), отменив ограничения относительно наших нефти и газа, но с направлением части дохода от экспорта углеводородов на компенсации. Расследовать военные преступления в сотрудничестве с международными институтами", – написал Навальный.

Демонтаж путинского режима

"Демонтаж режима Путина и его диктатуры. В идеале – через всеобщие свободные выборы и созыв Конституционного собрания", – предлагает оппозиционер. Он выступает за установление в России парламентской республики.

В то же время Навальный, в отличие от большинства украинцев, не согласен с тезисом, что у всех россиян имперское сознание и называет такое мнение – ерундой.

Предыдущие высказывания Навального о Крыме

Отметим, что это впервые Алексей Навальный четко выразил свою позицию относительно территориальной целостности Украины.

Осенью 2014 года он отметился скандальным заявлением, сказав, что Крым "де-факто российский".

Тогда Навальный заявил, что "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?"

В 2015-м Навальный заявлял, что "вопрос Крыма" не удастся быстро решить, ведь там якобы проживает 3 миллиона человек с российскими паспортами.

Ранее руководитель независимого международного разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев рассказывал, что новым главой России может стать оппозиционер Навальный.

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