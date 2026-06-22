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Крым остался без света: почему оккупанты ввели графики отключений
Во временно оккупированном Крыму из-за аварий в энергосети ввели веерные отключения света.
Во временно оккупированном Крыму и Севастополе ввели графики отключения электроэнергии из-за масштабных аварий в энергосистеме полуострова.
Об этом сообщает проект «Крым.Реалии» со ссылкой на компанию «Крымэнерго».
Какая ситуация в Крыму
Отмечается, проблемы с электроснабжением начались 21 июня, затронув северо-западные, центральные и южные районы временно оккупированного Крыма. На следующий день, 22 июня, российская оккупационная администрация ряда городов и районов официально обнародовала графики ограничений.
В частности, в Алуште, Джанкое, а также в Черноморском, Нижнегорском и Красноперекопском районах введены поочередные отключения света. Во многих населенных пунктах введен режим «3 через 3».
«В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Крыма и Севастополя, в нашем районе действуют веерные отключения электроэнергии по графику: 3 часа без света, 3 часа с подачей электроэнергии. График будет доведен до жителей после согласования с профильными службами», — отметил заместитель председателя российской администрации Черноморского района Андрей Шатыренко.
Похожие графики ввели и в Красноперекопском районе. В Судаке, как сообщил глава оккупационной администрации Кирилл Чебышев, свет будут выключать до трех часов в сутки, хотя четкого расписания пока нет. Кроме того, во многих населенных пунктах решили выключить уличное освещение, чтобы снизить нагрузку на сеть.
Причина возникновения критической ситуации в энергосистеме официально не озвучена. В то же время, телеграмм-канал «Крымский ветер» обнародовал фото последствий возгорания на Таврической ТЭС под Симферополем. Оккупационные власти не подтверждали информацию о возможных атаках на этот объект. Также не поступало сообщений по этому поводу от Сил обороны Украины.
Деоккупация Крыма — последние новости
Напомним, временно оккупированный Крым оказался на пороге масштабного топливного и экономического кризиса, а лето этого года станет для местных жителей серьезным испытанием.
Ранее мы писали, что, несмотря на серьезные проблемы с дорогами, светом и водой, Россия не собирается добровольно уходить из Крыма. Для Кремля это не просто территория, а вопрос выживания власти.
Несмотря на это советник министра обороны Украины Сергей Стерненко 21 июня заявил, что россиян в Крыму ждут серьезные проблемы.