Крым остался без света: почему оккупанты ввели графики отключений

Отключение света / © УНИАН

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Во временно оккупированном Крыму и Севастополе ввели графики отключения электроэнергии из-за масштабных аварий в энергосистеме полуострова.

Об этом сообщает проект «Крым.Реалии» со ссылкой на компанию «Крымэнерго».

Какая ситуация в Крыму

Отмечается, проблемы с электроснабжением начались 21 июня, затронув северо-западные, центральные и южные районы временно оккупированного Крыма. На следующий день, 22 июня, российская оккупационная администрация ряда городов и районов официально обнародовала графики ограничений.

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В частности, в Алуште, Джанкое, а также в Черноморском, Нижнегорском и Красноперекопском районах введены поочередные отключения света. Во многих населенных пунктах введен режим «3 через 3».

«В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Крыма и Севастополя, в нашем районе действуют веерные отключения электроэнергии по графику: 3 часа без света, 3 часа с подачей электроэнергии. График будет доведен до жителей после согласования с профильными службами», — отметил заместитель председателя российской администрации Черноморского района Андрей Шатыренко.

Похожие графики ввели и в Красноперекопском районе. В Судаке, как сообщил глава оккупационной администрации Кирилл Чебышев, свет будут выключать до трех часов в сутки, хотя четкого расписания пока нет. Кроме того, во многих населенных пунктах решили выключить уличное освещение, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Причина возникновения критической ситуации в энергосистеме официально не озвучена. В то же время, телеграмм-канал «Крымский ветер» обнародовал фото последствий возгорания на Таврической ТЭС под Симферополем. Оккупационные власти не подтверждали информацию о возможных атаках на этот объект. Также не поступало сообщений по этому поводу от Сил обороны Украины.

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Деоккупация Крыма — последние новости

Напомним, временно оккупированный Крым оказался на пороге масштабного топливного и экономического кризиса, а лето этого года станет для местных жителей серьезным испытанием.

Ранее мы писали, что, несмотря на серьезные проблемы с дорогами, светом и водой, Россия не собирается добровольно уходить из Крыма. Для Кремля это не просто территория, а вопрос выживания власти.

Несмотря на это советник министра обороны Украины Сергей Стерненко 21 июня заявил, что россиян в Крыму ждут серьезные проблемы.

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