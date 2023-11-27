"Крымский консенсус 2.0": чего Путин больше всего боится и как пытается вернуть "народную любовь"

Для Путина важно обновить свой мандат и показать, что он не диктатор, а всенародно избранный президент.

Рейтинг президента РФ Владимира Путина стремительно падает, но он отчаянно пытается повторить эффект "крымского консенсуса". Если у диктатора не будет популярного мандата и подлинной легитимности, он превратится в заложника своего силового аппарата. А это может окончиться восстанием элит и государственным переворотом.

Такое мнение высказал находящийся в Израиле российский политолог Аббас Галлямов в интервью ТСН.ua.

Восстановление легитимности

“Нарисовать результат мало – нужно, чтобы нарисованному результату поверили. Если ему не поверят, если в обществе воцарится ощущение, что все сфальсифицировано и Путин действительно не победил, то соответственно он по сути узурпатор, а не всенародно избранный президент. То есть, он выйдет из выборов не с закрепленной легитимностью — ради чего собственно все и затевается — а с ослабленной легитимностью», — отметил политолог.

Какой-то процент накинут, говорит он, но очень важно, чтобы этот процент был минимальным: "То есть фальсификации должны быть вспомогательным инструментом, они не должны превратиться в основной инструмент, посредством которого Путин продолжает свое правление".

Поэтому, считает эксперт, они отказались от идеи мобилизации, при том, что генералы там буквально воют волком, кричат, что им не хватает пушечного мяса. Это связано с тем, что Путину нужно восстановить свою легитимность, потому что она в последние годы очень сильно пострадала, заметил Галлямов.

”Крымский консенсус”

"У Путина начались проблемы спустя полгода после того, как он избрался в 2018 году, потом все это ускорила пандемия, вся эта история с отравлением Навального и тому подобное", — говорит политолог.

Собственно, ради чего он эту войну начал? Если смотреть на реальную мотивацию, он просто пытался повторить историю с Крымом. Крымский консенсус, произошедший в России после 2014 года, "мы поднялись с колен", рейтинг 76%. У него рейтинг с тогдашних 76% упал к 2020 году до 45%. Это данные Фонда общественного мнения. После этого Фонд просто перестал публиковать этот рейтинг. Потому что по линии от 76% до 45% за пять лет, это означает, что к 2024 году он придет с 20%”, — отметил Галлямов.

Потому, считает он, Путин решил попытаться повторить “крымский консенсус”: “Пошла коса на камень. Первые несколько месяцев россияне ждали, что, может быть, победим, а потом поняли, что не победят. А когда массовая мобилизация началась, то вообще... Старые тренды на умирание его легитимности, которые были до начала войны, возобновились через полгода, и теперь они для него постоянно усугубляют”.

Путин — диктатор

“У Путина есть реальная проблема, особенно из-за этих репрессий, которые начались сразу после начала войны, когда протестующих начали массово прессовать, закрывали все оппозиционные каналы и СМИ, то есть попытались заткнуть всю оппозицию очень быстро. В результате в обществе воцарилось такое ощущение, что Путин не популярен народный президент, каким он был раньше, а диктатор, держащийся исключительно на штыках», — рассказал политолог.

Он добавил, что для Путина важно сейчас обновить этот мандат и показать, что он не диктатор, а всенародно избранный.

Настроение элит

Кроме отношений между Путиным и народом есть отношения между Путиным и элитами, отметил эксперт.

Что делает Путина Путиным, что повышает его статус в глазах элит? Не только страх репрессий и не только то, что Путин является главным бюрократом страны, занимающим пост президента. На самом деле нет. Самое главное то, что он реально от народа. Как ни странно, народ любит и слушается Путина. У него есть какая магия, он умеет как-то с народом общаться. И это парализует элиту. Они смотрят на Путина как на какого-нибудь мага, волшебника. А если элиты будут знать, что этот результат мы сами ему рисовали, если силовики будут знать, что никакой легитимности у него нет, и он держится исключительно на наших штыках, он становится заложником своего аппарата», – прокомментировал политолог.

Если у Путина не будет популярного мандата, если не будет подлинной легитимности, он превратится в заложника своего силового аппарата, заметил Галлямов. "Потом дворцовый переворот и все", — резюмировал он.

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