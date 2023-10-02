Крыша церкви обрушилась во время обряда причастия: 10 жертв, под завалами могут быть люди (фото, видео)

В церкви находились около 100 человек.

В Мексике, в церкви города Сьюдад-Мадеро 1 октября произошел обвал крыши при проведении обряда причастия – не менее 10 человек погибли, еще около 20 оказались под завалами. Сообщается, что среди погибших – по меньшей мере двое детей.

Об этом пишет BBC.

В больницу доставили около 49 человек, которые получили ранения. Около 100 человек в то время присутствовали на мессе в церкви.

После обрушения крыши десятки человек остались заблокированными в церкви. Губернатор Америко Вильярреал позже заявил, что все пропавшие без вести были найдены.

Место обрушения крыши в церкви в Мексике/Фото: скриншот

Место обрушения крыши в церкви в Мексике/Фото: скриншот

"Церковь была переполнена примерно 100 людьми, и люди выстроились в очередь, чтобы принять причастие — конечно, это своего рода кульминация католической мессы — и именно тогда на них упала крыша; кирпич, бетон и конечно стальные опорные конструкции", — рассказал местный журналист Франк Контрерас.

Спасатели, которые разбирали завалы, просили людей сохранять тишину, чтобы они могли услышать, находится ли кто-то еще под завалами и просит о помощи.

Напомним, Иран казнит мужчину, напавшего на посольство Азербайджана.

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