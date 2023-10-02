Крыша церкви обрушилась во время обряда причастия: 10 жертв, под завалами могут быть люди (фото, видео)

В церкви находились около 100 человек.
В Мексике, в церкви города Сьюдад-Мадеро 1 октября произошел обвал крыши при проведении обряда причастия – не менее 10 человек погибли, еще около 20 оказались под завалами. Сообщается, что среди погибших – по меньшей мере двое детей.
Об этом пишет BBC.
В больницу доставили около 49 человек, которые получили ранения. Около 100 человек в то время присутствовали на мессе в церкви.
После обрушения крыши десятки человек остались заблокированными в церкви. Губернатор Америко Вильярреал позже заявил, что все пропавшие без вести были найдены.
"Церковь была переполнена примерно 100 людьми, и люди выстроились в очередь, чтобы принять причастие — конечно, это своего рода кульминация католической мессы — и именно тогда на них упала крыша; кирпич, бетон и конечно стальные опорные конструкции", — рассказал местный журналист Франк Контрерас.
Спасатели, которые разбирали завалы, просили людей сохранять тишину, чтобы они могли услышать, находится ли кто-то еще под завалами и просит о помощи.
Напомним, Иран казнит мужчину, напавшего на посольство Азербайджана.
Читайте также:
- Маск опубликовал возмутительный мем о Зеленском с помощью Украине и нарвался на критику (фото)
- Теракт в Анкаре: Турция в ответ нанесла авиаудара по курдским боевикам на севере Ирака
- Армению призывают выйти из ОДКБ и подать заявку в ЕС