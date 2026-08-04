Крыша над головой или деньги: украинских беженцев ставят перед жестким выбором в стране ЕС

Украинские беженцы / © ТСН.ua

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Украинские беженцы с инвалидностью в Ирландии рискуют остаться без государственной поддержки из-за новых правил правительства. Общественные организации предупредили об угрозе потери либо жилья, либо социальных выплат. Они требуют от премьер-министра пересмотреть решение на фоне продолжающейся войны в Украине.

Об этом сообщает RTE.

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121 общественная и национальная организация Ирландии заявила, что планируемые изменения государственной политики могут поставить украинских беженцев из числа самых уязвимых перед необходимостью выбирать между жильем и финансовой поддержкой.

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В Форуме гражданского общества Украины (Ukraine Civil Society Forum) выразили «глубокую обеспокоенность» из-за решения прекратить предоставление государственного жилья одновременно с «параллельным обязательством правительства» сократить ежемесячные выплаты гражданам, приютившим лиц со статусом временной защиты (Beneficiaries of Temporary Protection).

Как подчеркнули представители форума, такие шаги «чрезвычайно разрушительны, контрпродуктивны и повторно травматичны для этого сообщества на фоне продолжающейся жестокой войны в Украине».

Организации призвали власти ввести более длительный переходный период, сохранив действующие механизмы интеграционной поддержки для людей с временной защитой. По их мнению, это поможет таким лицам постепенно добиться финансовой независимости.

«Учитывая продление действия статуса временной защиты на уровне ЕС до марта 2028 года, мы считаем, что выполнение этого решения требует сохранения жилищной поддержки в условиях серьезной и длительной нехватки жилья на частном рынке аренды в Ирландии», — отмечается в обращении.

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Также авторы письма назвали процедуру оценки права на дальнейшее проживание «чрезвычайно стрессовой» и административно сложной. От людей требуют предоставления справок от семейных врачей и Службы здравоохранения Ирландии, хотя обе системы уже работают с существенной нагрузкой.

По информации форума, жителей проинформировали, что получение отдельных видов социальной помощи может быть учтено как подтверждение их уязвимости при рассмотрении вопроса о праве остаться в государственном жилье. В то же время, некоторым людям сообщили, что именно проживание в таком жилье может повлиять на возможность получать эти выплаты.

Особую обеспокоенность вызывает помощь по инвалидности (Disability Allowance). По словам организаций, отдельных людей могут поставить перед выбором: отказаться от денежной поддержки или потерять возможность и дальше проживать в государственном жилье.

В письме также говорится, что людям, которым разрешат остаться в государственном жилье, могут предложить переезд в другие регионы Ирландии. Это, по мнению авторов обращения, может лишить их доступа к привычным медицинским услугам, сервисам для людей с инвалидностью и уже сформировавшимся сетям поддержки, а также разрушить результаты интеграции в местные общины.

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Кроме того, существует риск разделения семей. Если человеку с инвалидностью разрешат остаться в государственном жилье, а его родственников, которые осуществляют ежедневный уход, обяжут уехать, это будет иметь серьезные последствия.

В обращении отмечается, что подобное развитие событий повлечет за собой «значительные нарушения неформальной системы ухода», усилив нагрузку как на людей с инвалидностью, так и на членов их семей.

Форум также выразил сомнения, как люди с инвалидностью смогут воспользоваться правительственным механизмом перехода на новый иммиграционный статус после завершения действия режима временной защиты. В организации считают, что требования относительно минимального уровня дохода и наличия собственного жилья могут сделать этот механизм недоступным для многих людей с инвалидностью, не соответствующих установленным критериям.

В письме, адресованном премьер-министру Майклу Мартину, отмечено, что продление режима временной защиты в ЕС гарантирует его получателям право на законное пребывание в Ирландии в краткосрочной перспективе. В то же время, организации призвали правительство четко определить, какие механизмы поддержки будут действовать после окончательного завершения программы временной защиты.

Авторы обращения также напомнили о взятых правительством обязательствах по обеспечению прав людей с инвалидностью и развитию инклюзии, закрепленных в Программе правительства, Национальной стратегии по правам человека для людей с инвалидностью, а также в рамках председательства Ирландии в ЕС.

Организации призвали Мартина гарантировать, что государственные обязательства перед людьми с инвалидностью будут в равной степени распространяться и на украинцев, находящихся в Ирландии по программе временной защиты. Они также повторно подчеркнули необходимость сохранить государственное обеспечение жильем до тех пор, пока идет война в Украине.

Кроме того, представители организаций обратились с просьбой провести встречу с подразделением по инвалидности при Департаменте премьер-министра Ирландии для обсуждения озвученных проблем.

Правила для украинских беженцев за рубежом — последние новости

К слову, из-за новых законодательных инициатив в США украинцы со статусом TPS могли потерять право на работу 22 июля, но суд в Массачусетсе временно приостановил это решение до ожидаемого окончательного вердикта 5 августа. Срок действия самой программы TPS истекает 19 октября, а решение о ее продлении должно быть принято до середины августа.

В свою очередь, в швейцарском кантоне Цюрих предлагают изменить правила соцподдержки для украинцев со статусом S, оставив их на специальной системе выплат вместо перехода на стандартную помощь даже после пяти лет проживания.

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