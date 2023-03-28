Крыши сдувает с многоэтажек: самый мощный ураган обрушился на Батуми (фото)

Самый мощный ураганный ветер обрушился на курортные города Грузии 28 марта. Уже известно о пострадавших и погибшем. Самолеты приземляются буквально боком, крыши просто сдуваются с многоэтажек, люди едва держатся на ногах.

Об этом сообщает канал Mash.

В курортном городе Кобулете вблизи Батуми в результате падения дерева на легковой автомобиль погиб человек.

Фото Formula

Батуми накрыло ураганом впервые за несколько лет. Порывы ветра достигают 35 м/с.

Фото Batumelebi

Сильным ветром с домов срывает крыши, разрушает ограждения, выбивает стекла в заведениях.

Фото: скриншот

Жители грузинских городов сообщают о перебоях со светом и пробках на дорогах. На этом фоне в городе невозможно вызвать такси. В ближайшие дни синоптики обещают, что ветер сбавит обороты, но существенно погода не изменится.

Тем временем зима вернулась в Украину со снегопадами, гололедицей и шквальным ветром.

Резко ухудшилась погода в Киеве, где днем шли дожди, а к вечеру пошел снег и температура опустилась до нуля. Ночью прогнозируется мороз.

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