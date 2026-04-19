Крысиный яд в детском питании: популярный бренд массово изымает продукцию

В Австрии и соседних странах вспыхнул громкий скандал из-за обнаружения крысиного яда в банках с детским пюре. Правоохранители подозревают умышленное повреждение продукции и призывают покупателей быть бдительными.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
© Getty Images

В Австрии правоохранители начали расследование после обнаружения крысиного яда в банке с детским питанием. Продукцию бренда «HiPP» массово изъяли с полок более тысячи супермаркетов по всей стране из-за подозрений относительно опасного содержимого в банках.

Об этом пишет The Guardian.

В полиции Бургенланда подтвердили, что в одной из 190-граммовых банок детского пюре с морковью и картофелем, на которую пожаловался покупатель, действительно обнаружили крысиный яд. Производитель не исключает, что партия могла быть намеренно повреждена или подделана уже после выхода с завода.

Компания официально предупредила потребителей: употребление содержимого таких банок представляет прямую угрозу для жизни, поэтому продукцию призывают немедленно утилизировать или вернуть в места продажи.

По данным следствия, банки, подвергшиеся постороннему вмешательству, имеют характерные признаки: на дне наклеен стикер с красным кругом, а крышка обычно уже открыта, повреждена или не имеет защитной пломбы. Также на опасность может указывать специфический нетипичный запах.

Правоохранители добавили, что первые результаты лабораторных исследований похожих образцов, изъятых в Чехии и Словакии, также подтвердили наличие токсичных веществ. Других деталей относительно происхождения яда и возможных подозреваемых полиция пока не разглашает в интересах следствия.

«Согласно нашим данным, эта ситуация связана с внешним преступным вмешательством, которое влияет на канал дистрибуции Spar Austria», — отмечают в компании «HiPP».

В рамках мер предосторожности сеть известных супермаркетов изъяла подозрительную продукцию из 1500 торговых точек по всей Австрии. Представители компании заверили, что инцидент не коснулся магазинов в других странах, однако призвали покупателей ни в коем случае не употреблять содержимое приобретенных ранее банок.

Покупателям обещают полный возврат средств за принесенный товар, даже без наличия чека. В то же время правоохранители предостерегают: в случае контакта с подозрительной банкой детского питания следует немедленно и тщательно вымыть руки, чтобы избежать возможного отравления.

Ранее в Ивано-Франковске двух малолетних мальчиков 11 и 12 лет в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию из-за острого отравления неизвестными веществами.

