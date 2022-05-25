Крысы атакуют россиян: в Новосибирске пострадали пять человек из-за нападения грызунов

Крысы атакуют россиян: в Новосибирске пострадали пять человек из-за нападения грызунов

В российском Новосибирске увеличилось количество крыс из-за мусорного коллапса.

В Новосибирске ( Россия ) в течение мая крысы напали на пятерых местных жителей. Люди обращались к медикам за помощью.

Об этом пишет "Тайга. Инфо".

Отмечается, что с начала 2022 года к специалистам поступило 21 обращение о нападении крыс, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Резкое увеличение количества жалоб произошло именно в апреле, когда Новосибирск охватил мусорный коллапс.

Региональным оператором обращения с отходами является компания "Экология-Новосибирск". Власти Новосибирской области не стали расторгать контракт с компанией, несмотря на просьбы некоторых депутатов.

По данным издания, "Экология-Новосибирск" связана с группой "ВИС". Учредители корпорации "ВИС" связаны с топ-менеджерами "Газпромбанка", бывшими соратниками президента России Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, обвиняемым в коррупции высокопоставленным силовиком и руководством "Единой России".

Напомним, Минздрав призвал международные фармацевтические компании к выходу с российского рынка.

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