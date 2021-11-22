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"Ксендз не пустит в храм": депутат от партии Путина приехал на границу с Польшей и устроил пропагандистское шоу

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"Ксендз не пустит в храм": депутат от партии Путина приехал на границу с Польшей и устроил пропагандистское шоу

Кадр із відео

Милонов на русском языке кричал полякам, что они "не католики".

Скандальный российский депутат нелегитимной Госдумы от провластной партии "Единая Россия" Виталий Милонов приехал на белорусско-польскую границу и угрожал польским пограничникам. Это все снимали камеры пропагандистов.

Об этом сообщил представитель польского министра-координатора спецслужб Станислав Жарин в Twitter.

Российский политик прибыл на пограничный пункт "Брузги" на белорусско-польской границе. Его сопровождал белорусский пропагандист.

"Увидев наших солдат и офицеров, съемочная группа начала оскорблять Польшу", — написал Станислав Жарин.

На видео, опубликованном спикером польского министра-координатора спецслужб, видно, как Милонов на русском языке кричит в сторону польских пограничников.

"Вы не христиане, вас к причастию не пустят. Вас ксендз не пустит на порог храма, потому что вы немилосердные", — кричит на видео Милонов.

Ранее скандальный российский депутат Милонов гастролировал оккупированным Донбассом и возил технику террористам.

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