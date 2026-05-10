КСИР угрожает ударами по базам США в случае атак на иранские танкеры

КСИР угрожает США / © Getty Images

Реклама

В субботу военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что в случае ударов по иранским нефтяным танкерам или торговым судам будет нанесена «массированная атака».

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявления КСИР.

По данным иранского государственного телевидения, предупреждение прозвучало на следующий день после удара США по двум иранским нефтяным танкерам.

Реклама

Американская сторона заявила, что суда пытались прорвать блокаду иранских портов.

В КСИР отметили, что в случае дальнейших атак ответом станут удары по американским военным объектам в регионе и «вражеским кораблям», даже несмотря на действующее перемирие.

В то же время Бахрейн сообщил о задержании 41 человека, подозреваемого в связях с группировками, связанными с КСИР.

Министерство внутренних дел страны заявило, что задержанные якобы поддерживали контакты с Корпусом и собирали средства для перевода в Иран «в целях финансирования террористических операций».

Реклама

Напряжение в регионе растет также на фоне ожидаемого ответа Ирана на предложения США по ядерному соглашению и возобновлению судоходства в Ормузском проливе.

В материале также отмечается, что Россия предлагает посреднические инициативы, в частности, по вывозу обогащенного урана из Ирана для содействия переговорам.

Ранее сообщалось, что Россия предложила Ирану тысячи дронов для атак на войска США.

Мы ранее информировали, что США и Иран обменялись ударами в районе Ормузского пролива после атаки на американские эсминцы.

Реклама

Новости партнеров