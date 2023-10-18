Кто атаковал больницу в Газе, где погибли более 500 человек: Байден ответил

Президент Джо Байден считает, что удар по больнице Аль-Ахли в Газе, где погибли сотни человек, нанес не Израиль, а другая сторона.

Об этом американский лидер сказал во время двусторонней встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в среду, 18 октября, передает CNN.

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"Дело в том, что я был глубоко расстроен и возмущен взрывом в больнице в секторе Газа вчера (17 октября – ред.) и, исходя из того, что я видел, выглядит так, будто это была другая команда, а не вы. Но есть много людей, которые не уверены, поэтому у нас есть много вещей, которые мы должны преодолеть", — прокомментировал он.

Заметим, что власти Газы заявили, что за атакой в больнице стоит Израиль. Однако армия обороны Израиля, ссылаясь на разведку, уверяет, что это "неудачный запуск ракеты", осуществленный группировкой Палестинского исламского джихада.

Напомним, что после удара по баптистской больнице в Секторе Газа вечером 17 октября погибли более 500 человек.

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