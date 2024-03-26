Кто бомбил Крымский мост и как Прилепин остался без гениталий: сенсационные заявления Малюка

Россия горит как "бензоколонка", "морские дроны" продолжают охоту в Крыму, СБУ обнаруживает агентов в рясе, а одного из приспешников ФСБ помогал ловить лично главком ВСУ Сырский.

Все подробности рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Атаки в "сердце России"

А теперь обо всем по очереди. Война понемногу переходит на территорию РФ, кроме того, что против режима путина восстали сознательные россияне и с танками зашли на территорию россии и до сих пор продолжают свой так называемый поход. Впрочем, все чаще дроны добираются вглубь россии. Как говорит глава СБУ Василий Малюк, РФ горит как "бензоколонка". Речь идет о взрывах на нефтеперерабатывающих заводах. Из последнего – 15 атак на 13 заводов. Малюк рассказал в деталях, чем полезны эти удары и чего ждать дальше, в рамках телемарафона "Едині новини".

Успешные атаки на путинский мост

Малюк рассказал и подробности успешных атак СБУ на Крымский мост. 8 октября 2022 года взрывчатку замаскировали под рулоны пленки. Этим планом восхищался весь мир, а топовые руководители западных спецслужб снимали шляпы перед СБУ. А вот рашисты возможности украинских спецназовцев очень недооценили и до сих пор всячески пытаются скрыть последствия этого удара.

СБУ на фронте

Служба безопасности Украины с начала полномасштабной войны взялась за уникальные спецоперации, кроме того, сотрудники службы постоянно находятся на фронте и выполняют боевые задания совместно с Силами обороны.

Выявление агентов ФСБ

Но никуда не исчезают и такие "обычные" задачи: отлов предателей и агентов ФСБ. Ими кишит вся Украина. Малюк отметил, что среди нардепов – предателей хватает и среди простого народа. За это время спецназовцы уже накрыли в общей сложности 47 агентурных сетей и избавились от "кротов" внутри службы.

Коллаборанты в рясе

Достаточно и тех, кто работает против Украины, прикрывая рясой фсбешные мундиры. Благодаря СБУ уже 23 агента в рясах получили судебные приговоры. Список их преступлений – от госизмены до разжигания межрелигиозной розни. Всего объявлено 37 подозрений и открыто более 80 уголовных производств. Но не менее интересные детали руководитель СБУ рассказал и о ликвидации предателей, сбежавших в Россию, например, таких как Кива, который внезапно был застрелен.

Что случилось с Татарским?

Не менее интересные детали появились и относительно гибели Владлена Татарского – 40-летнего уроженца Макеевки, беглого криминального заключенного, боевика "ЛДНР" и пропагандиста из "пула" основателя ЧВК "Вагнер", погибшего 2 апреля во время "творческого вечера" в Петербурге.

Прилепин остался без…?

Но куда более интересна история о Захаре Прилепине. Его настоящее имя – Евгений. В 1994 году в возрасте 19 лет он отслужил в российской армии, а затем обучался в институте МВД. В 1996 году Прилепин отправился воевать за пророссийские силы в Первой чеченской войне. С 2003 года Прилепин начал публиковать свои романы и рассказы, в основном о войнах в Чечне и на Донбассе. Постепенно он стал одним из известнейших современных писателей России. В декабре 2015 года стал советником "председателя ДНР" Александра Захарченко. С 2016 по 2018 год воевал в армии "ДНР" в звании майора. В 2019 году в интервью Прилепин очень хвастался массовыми убийствами в Украине, которые совершило его подразделение. Дохвастался так, что "мужское достоинство" где-то потерялось.

Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью "Фактам ICTV" также рассказал о псевдовыборах в России и может ли Украина уничтожить Крымский мост.

Полное видеоинтервью с главой СБУ Василием Малюком смотрите по ссылке: "В первый раз Крымский мост взорвала "тепличная пленка"! Глава СБУ Василий Малюк. Интервью".

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